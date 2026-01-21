Svårt att betala räkningar om mottagaren har ett svenskt namn

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Hur kan det vara möjligt att när jag vill betala en räkning där mottagaren har ett svenskt namn så kommer det en varning, mottagarens namn stämmer inte överens med kontonumret.

Jag dubbelkollar.

Jag går vidare för att få koden via sms, får koden men det står också VIKTIG VARNING, mottagarens kontonummer stämmer inte överens med mottagaren.

I andra fall kan det stå att uppgifterna delvis stämmer överens.

Jag har flera gånger under hösten varit i kontakt med Andelsbanken Raseborg angående det här problemet.

Ett svar som jag har fått lyder så här: Språket kan också påverka. Oftast är kontomottagarens uppgifter skrivna på finska och då vi använder det svenska namnet hittar den inte mottagaren.

I svaret har det också stått att ”om du beslutar att betala i en situation där mottagarens namn inte motsvarar kontoinnehavarens namn gör du betalning på egen risk”.

Banken hänvisar till ett EU-direktiv.

Det här är problematiskt. Min dotter är funktionshindrad. Jag sköter hennes ekonomi.

Jag skulle överföra en liten summa till hennes handkassa (skilt kontonummer) från hennes brukskonto. Det stod det i rutan att mottagarens uppgifter inte kunde veriferas.

Jag godkände ändå överföringen.

Ska jag nu låta bli att betala räkningar på grund av varningar från banken fast jag dubbelkollar? Det här problemet fanns inte för ett år sedan.

Det här gäller säkert många kunder till Andelsbanken och andra banker i Finland.

Nu hoppas jag att Finansinspektionen, riksdagen och riksdagens justitieombudsman tar det här på allvar. Om EU har bestämt att vi i Finland bara har ett nationalspråk, finska, så har nog något gått mycket snett.