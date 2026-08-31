Tre lag åker ur: TPS-tränaren tror att pressen ändrar spelet TPS inleder supersäsongen på tisdag med match mot KooKoo. Teemu Saarinen/TPS Toni Söderholm beskriver sig som en tränare som vill skapa en miljö där alla kan vara sig själva, trivas och ta initiativ. Han litar inte på tur och sammanträffanden utan vill se en viss struktur i spelet. Johan Backas Publicerad: 31.8.2026, 18:00 TPS inleder hockeysäsongen på tisdag mot fj Johan Backas Ge respons åt redaktören Publicerad: 31.8.2026, 18:00 Dela artikeln KOMMENTARER