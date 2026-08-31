Tre lag åker ur: TPS-tränaren tror att pressen ändrar spelet

TPS inleder supersäsongen på tisdag med match mot KooKoo.

Teemu Saarinen/TPS
hockeytränare i bytesbåset
Toni Söderholm beskriver sig som en tränare som vill skapa en miljö där alla kan vara sig själva, trivas och ta initiativ. Han litar inte på tur och sammanträffanden utan vill se en viss struktur i spelet.
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TPS inleder hockeysäsongen på tisdag mot fj

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