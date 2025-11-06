Västbanan är inte ett dyrt sidospår – utan en investering i hela Finlands framtid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Debatten om Västbanan har blivit onödigt polariserad. I stället för att se projektets nationella betydelse fastnar man i ett snävt lokalt perspektiv.

I sitt inlägg i HBL (4.11.25) uttrycker Johan Kvarnström och Henrik Wickström oro för kostnader, men missar helheten: Västbanan handlar inte om regional prestige, utan om hur Finland ska växa hållbart och konkurrenskraftigt.

Egentliga Finland är en motor för hela landets ekonomi.

Här finns exportindustrin, högteknologin, universiteten och inte minst sjöfarten som håller Finland öppet mot världen.

Västbanan skulle knyta samman Åbo och Helsingfors till ett gemensamt tillväxtområde, stärka godstrafiken och göra det möjligt för människor att pendla snabbt och hållbart.

Trots detta har regionens infrastruktur länge halkat efter, medan investeringar styrts mot andra delar av landet. Denna obalans är inte bara orättvis, den är kortsiktig.

Västbanan skulle knyta samman Åbo och Helsingfors till ett gemensamt tillväxtområde, stärka godstrafiken och göra det möjligt för människor att pendla snabbt och hållbart.

Den gynnar inte bara Egentliga Finland, utan hela landet – genom ökad produktivitet, minskade utsläpp och en mer balanserad regionstruktur.

Ja, projektet kostar och kostnaderna bör offentliggöras. Men framtiden byggs inte genom att spara på visioner.

Alla stora infrastruktursatsningar har krävt mod och har betalat sig över tid. Västbanan är inget undantag. Att försena projektet vore att förlora möjligheter, arbetsplatser och klimatnytta.

Finland behöver ett starkt sydväst. Att investera i Västbanan är inte att gynna en region, det är att investera i hela Finlands framtid.