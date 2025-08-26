Byggandet måste få fart – regeringen har nyckeln till sysselsättning och hållbar utveckling

ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finlands regering samlas till budgetförhandlingar i början av september.

Då har regeringen möjlighet att fatta beslut som skulle ge positiv fart till byggandet och skapa sysselsättning i Egentliga Finland.

Detta skulle också möjliggöra nödvändiga renoveringar i bostadsaktiebolag samt förbättra energieffektiviteten.

Just nu befinner sig byggbranschen i en utmanande situation samtidigt som vårt renoveringsbehov växer.

Husbyggnadsindustrin föreslår att regeringen inför ett tidsbegränsat investeringsstöd på 100 miljoner euro till bostadsbolag och kommunala bostadsbolag för renoveringsbyggande.

Stödet skulle kunna sätta igång projekt till ett värde av upp till en miljard euro.

Det skulle innebära cirka 14 000 årsverken och över 400 miljoner euro i skatteintäkter till staten.

Skatter och skatteliknande avgifter utgör över 40 procent av byggkostnaderna, vilket innebär att investeringsstödet skulle återbetala sig till samhället i form av arbetstillfällen och skatteinkomster.

När nybyggandet är lågt blir renoveringsbyggandets betydelse ännu större.

Det upprätthåller inte bara vårt bostadsbestånd, byggda miljö och dess värde, utan har också direkta effekter på sysselsättning, skatteintäkter och kommunekonomin.

Särskilt för små och medelstora företag är renoveringsbyggande en central bransch: i små företag utgör det nästan 60 procent och i medelstora över hälften.

Om regeringen väljer att agera, kommer effekterna att synas snabbt – i kommunerna, i landskapet och i hela landet.