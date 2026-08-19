Det viktigaste vi kan ge våra barn

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Skolan ska lära oss nytt, men också att vara långsamma ibland.

Skolorna har igen fyllts av aktivitet. Skolväskor har packats med nya pennor och block. För många familjer börjar också en helt ny verklighet då barnen för första gången stiger in genom skolans dörrar.

Vår grundskola är, och ska vara, Finlands kronjuvel. Och styrkan i vår finländska grundskola finns i det att vi vill ge varje barn möjlighet att lyckas.

I en tid då all information finns tillgänglig, också för våra barn och unga, och vi alla möter ett allt större informationsflöde är det värt att fundera över vad vår skolstig ska tillföra.

Svaret är förstås mer än bara fakta och information. Det handlar om förmågan att läsa och förstå, att räkna, att koncentrera sig, att tänka självständigt och att kunna skilja mellan fakta och påhitt. Det handlar också om att lära sig samarbeta, att våga ställa frågor och att upptäcka att man faktiskt kan lära sig sådant som först känns svårt.

Därför är det viktigt att vi satsat på att stärka de grundläggande färdigheterna läsning, skrivning och matematik. Det här är inte färdigheter som skulle ha blivit mindre viktiga i den digitala tidsåldern. Tvärtom. Ju mer information vi möter, desto viktigare blir förmågan att ta in, förstå och hantera den.

Samtidigt behöver vi våga prata om skärmar och mobila enheter. Digitaliseringen har gett både skolan och vårt samhälle mycket gott. Men en skärm är ett verktyg, förstås inte ett mål i sig. Förmågan att kunna läsa en bok utan att bli avbruten, lyssna på en lärare, leka på skolgården och prata med andra behöver också utvecklas.

När vi nu startat ett nytt läsår behöver vi fokusera på det viktiga, en skola där barnen blir så kunniga, nyfikna och trygga som möjligt.

Den viktigaste skolreformen handlar därför om att ge barnen verktyg, men också tid och ro att lära sig. Skolan ska lära oss nytt men också att vara långsamma ibland. Att fördjupa oss. Ja, till och med att tåla tristess.

Vi behöver en skola där läraren får vara lärare och där eleven får vara elev. Där det finns höga förväntningar, men också stöd när det behövs. Där vi inte sänker ribban för att alla ska klara sig, utan ser till att alla får den hjälp som behövs för att klara den.

Det här är också en fråga om jämlikhet. Ett barn som växer upp med föräldrar som kan hjälpa till med läxor, böcker och studieteknik har andra förutsättningar än ett barn som inte har samma stöd hemma. Skolan ska därför vara den plats där skillnader jämnas ut genom att hjälpa dem som behöver speciellt stöd – inte en plats där skillnaderna förstärks.

När vi nu startat ett nytt läsår behöver vi därför fokusera på det viktiga, en skola där barnen blir så kunniga, nyfikna och trygga som möjligt.

Teknik utvecklas hela tiden. AI utvecklas och förändrar mycket. De verktyg som dagens förstaklassare använder när de själva är vuxna har sannolikt ännu inte uppfunnits.

Men behovet av människor som kan tänka själva, förstå andra och ta ansvar för sina beslut kommer inte att försvinna. Det är kanske den viktigaste kunskapen vi kan ge vidare. Och den börjar med att ge eleverna möjlighet att lägga undan skärmarna ibland – och lyfta blicken mot världen.

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