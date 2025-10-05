Ett förtydligande om Dahliahemmet från Kimitoöns SFP

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det har den senaste tiden förekommit uppgifter om att representanter för SFP på Kimitoön skulle ha uttalat sig om frågor som rör privata vårdenheter och Varhas beslut.

Vi vill härmed klargöra följande:

Ett samtal har förts mellan en enskild person, som också råkar vara medlem i SFP (kommunstyrelseordförande), och ägaren till en lokal vårdenhet.

Samtalet skedde helt på personligt initiativ och helt utan koppling till SFP.

Frågan har inte varit föremål för diskussion, ställningstagande eller beslut inom SFP:s kommunfullmäktigegrupp.

SFP på Kimitoön har inte behandlat ärenden som gäller specifika vårdenheter eller Varhas avtalsförhållanden, då dessa frågor inte tillhör kommunen längre.

Vi vill tydligt betona att SFP som parti inte har någon koppling till det nämnda samtalet eller till de rykten som uppstått.

Vi fortsätter att värna om en god och saklig dialog i kommunen, och hoppas att alla berörda parter kan känna trygghet i att frågor av detta slag hanteras på rätt nivå – av de myndigheter och aktörer som ansvarar för dem.