Finland behöver en nationell vilja för att trygga utbildningen

Sofia Virta

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Just nu är Finland långt ifrån målet att vara världens mest utbildade folk. Vi riskerar att förlora det som har varit kärnan i Finlands framgång: stark utbildning, forskning och kompetens.

Min dotter har just börjat sin skolväg, ivrig och nyfiken. Ögonblicket är spännande för den lilla eleven, för familjen och för undervisningsproffsen som möter sina nya elever för första gången.

Höststarten är också för studerande den tidpunkt då batterierna förhoppningsvis har laddats inför det nya läsåret och det känns motiverande att fördjupa sig i studierna.

Varje barn borde ha rätt att växa upp i en värld där utbildningen bär så långt som drömmarna räcker.

Men just nu är Finland långt ifrån målet att vara världens mest utbildade folk.

Långt borta är de år då utbildningsnivån nådde sin höjdpunkt och framgångssagor som Nokia blev möjliga tack vare stigande kunnande samt satsningar på forskning och utveckling.

Vi riskerar att förlora det som har varit kärnan i Finlands framgång: stark utbildning, forskning och kompetens.

Regeringen skär dock ner utbildningen med upp till en halv miljard euro.

En halv miljard.

Det betyder mindre resurser i daghemmen, stressade lärare i klassrummen, färre möjligheter för studerande – mindre hopp och trygghet för finländska barn och unga.

Summan är inte bara en rad i budgeten.

Det betyder mindre resurser i daghemmen, stressade lärare i klassrummen, färre möjligheter för studerande – mindre hopp och trygghet för finländska barn och unga.

Jag säger det rakt ut: vi kan inte fortsätta på denna väg, annars kommer Finland aldrig att resa sig till ny framgång.

Utbildning är ingen utgift, utan en investering i framtiden.

Det är trygghet, frihet och möjlighet för var och en.

Därför kräver De Gröna en permanent lösning: att höja utbildningens finansieringsnivå till samma som i jämförbara länder.

Detta har länge varit också undervisningsproffsens och OAJ:s budskap.

Vi kan inte hoppa från regeringsperiod till regeringsperiod, ibland med nedskärningar, ibland med lapparbete. Vi behöver ett gemensamt, parlamentariskt beslut som binder över regeringsperioderna.

Vi måste trygga lärandets grundstenar, från småbarnspedagogik till grundskola och från andra stadiet till högskolor, och se till att alla kan komma in på den utbildningsväg de önskar – även de som byter bana i livet.

Ekonomiska tal utan utbildning är som att tala om ett företags affärer utan dess experter – ohållbart, icke trovärdigt.

Vi måste satsa på alla utbildningsnivåer.

När vi talar om ekonomi måste vi tala om utbildning.

Ekonomiska tal utan utbildning är som att tala om ett företags affärer utan dess experter – ohållbart, icke trovärdigt.

Därför vädjar jag till statsminister Orpo: inled en parlamentarisk process för att höja utbildningens finansieringsnivå till en hållbar nivå.

Visa att Finland väljer en framtid där barn och unga har rätt att lära sig, växa och lyckas.

Världens bästa skola i dag är världens bästa Finland i morgon.

Här kan du läsa fler kolumner av Sofia Virta.