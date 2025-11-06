Initiativet om skyddsavstånd för vindkraft på Kimitoön

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Initiativet om skyddsavstånd för vindkraft på Kimitoön ska avslås på märkliga grunder.

Fullmäktige på Kimitoön får nu till behandling mitt tidigare initiativ om skyddsavstånd för industriell vindkraft. Jag föreslår ett minimiavstånd på två kilometer till både permanenta bostäder och fritidsbostäder.

Initiativet har legat begravet i kommunens beredning i två år. Det är beklagligt att invånarinitiativ inte behandlas seriöst i Kimitoöns kommun.

Nu föreslås initiativet avslås med motiveringar som inte alls har att göra med själva saken.

Genom sitt ställningstagande visar fullmäktigeledamöterna om de försvarar kommuninvånarnas intressen eller inte.

Enligt förslaget kan "förslaget i fullmäktigemotionen om ett minimiavstånd på två kilometer mellan vindkraft och bosättning inte understödas eftersom:

– beredningen av lagen om områdesanvändning som reglerar vindkraft pågår

– beredningen av landskapsplanen som styr planeringen av vindkraft pågår

– byggandet av vindkraft kräver alltid fallspecifik planering och konsekvensbedömning."

Men initiativet handlar inte om ny lagstiftning, landskapsplanen eller de utredningar som vindkraftsplanering kräver.

Syftet med initiativet är att trygga kommuninvånarnas och fritidsboendes hälsa och trivsel – att se till att ingen får ett 330 meter högt vindkraftverk intill sitt hem.

Frågan är politisk. Genom sitt ställningstagande visar fullmäktigeledamöterna om de försvarar kommuninvånarnas intressen eller inte. Att gömma sig bakom långsökta motiveringar är ett sätt att undvika ansvar.

I Finland har tiotals kommuner beslutat om motsvarande eller längre skyddsavstånd. På Kimitoön gäller fullmäktiges beslut om 1,5 kilometers skyddszon endast Gräsböle – resten av kommunen saknar skydd.

Det är dags för Kimitoön att ställa sig bland de kommuner som sätter invånarnas intressen främst också i planeringen av vindkraft.