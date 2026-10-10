Jobb som ”näsa” i Åbo skärgård lockar utomlands

Visit Turku Archipelagos senaste kampanj väcker intresse bland annat på brittiska BBC.

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man som doftar på en svamp
Skärgården kring Åbo söker en näsa, som kan marknadsföra skärgården med alla sina dofter för en internationell publik nästa sommar. Kampanjen lanserades i måndags och har redan nu fått stor spridning från Italien till Australien.
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