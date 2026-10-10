Jobb som ”näsa” i Åbo skärgård lockar utomlands Visit Turku Archipelagos senaste kampanj väcker intresse bland annat på brittiska BBC. Pressbild Skärgården kring Åbo söker en näsa, som kan marknadsföra skärgården med alla sina dofter för en internationell publik nästa sommar. Kampanjen lanserades i måndags och har redan nu fått stor spridning från Italien till Australien. Carina Holm Publicerad: 10.10.2026, 8:45 Turistorganisa Carina Holm Ge respons åt redaktören Publicerad: 10.10.2026, 8:45 Dela artikeln KOMMENTARER