När fokus ligger på att lösa problemen – ja, då fungerar politiken som bäst

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Mitt engagemang i politiken bygger på en uppriktig vilja att rätta till felaktigheter, jobba för rätten till service på det egna modersmålet, föra fram skärgårdens röst och komma med lösningar till vardagliga problem.

Det jag i min kolumn lyfte fram är helt enkelt den avsaknad av helhetsansvar som de nya välfärdsområdena har i sin struktur och som drabbar glesbygden, skärgården och de svenskspråkiga allra mest.

Ett allvarligt strukturellt problem som jag innerligt hoppas på att kan korrigeras – eller ens beaktas.

I dagens värld ser vi en allt hårdare polarisering, där fokus snarare ligger på att peka finger och skapa klyftor mellan människor än att verkligen lösa problem.

Den här utvecklingen ogillar jag starkt.

Jag har inget intresse i utpekandet av syndabockar utan vill belysa vardagliga utmaningar och fokusera på lösningar och möjligheter.

Därför Otto hoppas jag på att vi kunde träffas och diskutera hur vi kunde lösa problemen.

Jag bjuder gärna på kaffe, låt mig veta när det passar dig bäst.

Jag tror sist och slutligen inte att våra åsikter i denna fråga skiljer sig avsevärt, snarare uttrycker vi oss lite olika.