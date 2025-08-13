Ny tidtabell gör det omöjligt för Iniöbor att besöka Iniö

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ny tidtabell lämnar Iniöbor utan möjlighet att besöka butiken och posten i Iniö. Vem vänder man sig till när ingen lyssnar?

Utan basservice avfolkas skärgården.

Finns det någon enda politiker i Pargas som jobbar för att förbindelserna till holmarna fungerar också för de boende där och inte bara för turister, besökare och bilburna?

Finferries nya tidtabeller är ett enda stort frågetecken.

Jag anser att skärgårdsnämnden inte ska styra i vilken butik man handlar.

Som boende på Salmis i Iniö blev jag plötsligt fråntagen den enda turen till butiken, och posten i Norrby.

Om det redan hittills varit besvärligt att bara en dag i veckan uträtta ärenden blev det omöjligt nu.

Alldeles tydlig visar tabellerna för M/S Finnö och M/S Kivimo att en del holmar favoriseras medan andra diskrimineras.

Varför hörsammar man klagomål från holmar som har flera förbindelser per dag sju gånger i veckan och tar bort den enda turen till Norrby från Salmis, Ytterstö och Lempmo?

Jag kan inte heller längre föra mitt avfall till avfallskärlen trots höga avgifter för den servicen, som nu är obefintlig! Jag har glatt mig åt att kunna sortera när det kommit skilda kärl för både kartong och plast i Norrby. (Nu får man väl leta reda på någon bergsskreva i skogen...)

Servicen måste fungera i skärgården om den ska vara bobar.

Jag upplever det som uppenbar nonchalans från skärgårdsnämnden och Finferries att inte beakta fastboende i skärgården. Att få in en tur till Norrby för att kunna besöka butiken och posten kan inte vara för mycket begärt.

Som Iniöbo handlar jag hellre i Iniö lanthandel, eftersom små butiker ofta lever under existenshot. Jag anser att skärgårdsnämnden inte ska styra i vilken butik man handlar.

Stadsdirektören skriver i invånartidningen om en stad som välkomnar nya hem, men jag körs bort från mitt hem.

Att lägga in turer med byten av fartyg för att komma till Norrby och tillbaks (dessutom via Åland) är ingen lyckad lösning.

Det skulle ta 10–11 timmar en sådan färd. Det kan man inte fordra av en gammal människa.

Vem är det tänkt att fartygen ska betjäna? Dem som bor i skärgården eller dem som någon gång i tiden bott här och nu bara vill åka smidigt på besök gratis?

På söndagar har en del holmar i Iniö tre turer via Kannvik till Gustavs och fastlandet medan Salmis inte har en enda, och det skulle behövas en tur som kombinerar med bussen till Åbo (som kör en gång per dag).