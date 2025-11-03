Olika sätt att räkna tidsvinsterna med Västbanan

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Heidi Saaristo-Levins beräkningsgrunder är missvisande.

Heidi Saaristo-Levin säger sig vilja korrigera några påståenden i min text från samma dag, 31.10, men tar upp bara ett, det om tidsbesparingen som Västbanan skulle medföra, 15 minuter enligt mig men 45 enligt henne.

Det förefaller som om hon jämförde dagens tidtabeller med det s.k. entimmeståget.

För några år sedan tog det snabbaste tåget från Böle till Kuppis 1 timme 26 minuter, medan entimmeståget sist och slutligen skulle ta 1 timme 18 minuter.

Med dagens tidtabell tar det snabbaste tåget 1 timme 49 minuter, de flesta tar 1 timme 52 minuter.

Det går alltså att rusta upp Kustbanan så att tågen går 23 minuter snabbare, vi var där redan för några år sedan.

Därmed krymper tidsbesparingen till 22 minuter.

Saaristo-Levin ser ut att räkna med en restid på 1 timme 5 minuter med Västbanan, uppenbarligen mellan Böle och Kuppis.

Men med 1 timme 18 minuter ryker ytterligare 13 minuter, alltså vore vi nere i 9 minuter.

Således var mina 15 minuter i själva verket i överkant.

Om 1 timme 18 minuter gäller sträckan mellan centralstationerna är tidsvinsten 19 minuter.