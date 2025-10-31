Den fasta förbindelsen till Stockholm – en dagdröm för skattepengar

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Heidi Saaristo-Levin, planeringsdirektör på Egentliga Finlands förbund, rör ihop gröt och välling.

LÄS OCKSÅ Glöm Sverigefärjan – nu utreds fast förbindelse till Stockholm

Enligt Heidi Saaristo-Levin är Västbanan det första steget i att förverkliga den fasta förbindelsen till Stockholm.

Här rör hon nog ihop sakerna.

Västbanan handlar om att tåget till Helsingfors ska ta 1,25 timmar i stället för 1,5 timmar (redan i sig en diskutabel tidsvinst).

Men då vi talar om Helsingfors–Stockholm är det fråga om typ tre timmar.

Det kan väl inte vara avgörande om resan tar 3 eller 3,25 timmar.

Detta bortsett från att det handlar om att använda skattebetalarnas pengar till att ge dagdrömmar ett sken av verklighet.