Fast förbindelse är en nyckel till strategisk trafikpolitik

Det finns anledning att korrigera några av de påståenden som framfördes i Risto Nurmelas opinionstext (ÅU 31.10).

Tidsvinsten med Västbanan är inte femton minuter, utan 45 minuter mellan Åbo och Helsingfors. En sådan tidsbesparing är en betydande förbättring.

I EU:s kommande fleråriga budgetram prioriteras gränsöverskridande förbindelser allt starkare.

Finland har på grund av sitt geografiska läge få sådana möjligheter.

Vi får inte hamna i skymundan när pengarna fördelas.

Att kartlägga gränsöverskridande förbindelser och koppla dem till nationella projekt är därför inte dagdrömmeri, utan strategisk trafikpolitik som tryggar Finlands intressen.