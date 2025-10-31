Fast förbindelse är en nyckel till strategisk trafikpolitik
Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.
Det finns anledning att korrigera några av de påståenden som framfördes i Risto Nurmelas opinionstext (ÅU 31.10).
Tidsvinsten med Västbanan är inte femton minuter, utan 45 minuter mellan Åbo och Helsingfors. En sådan tidsbesparing är en betydande förbättring.
I EU:s kommande fleråriga budgetram prioriteras gränsöverskridande förbindelser allt starkare.
Finland har på grund av sitt geografiska läge få sådana möjligheter.
Vi får inte hamna i skymundan när pengarna fördelas.
Att kartlägga gränsöverskridande förbindelser och koppla dem till nationella projekt är därför inte dagdrömmeri, utan strategisk trafikpolitik som tryggar Finlands intressen.