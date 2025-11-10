Om vinter- och sommartid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Johan Werkelin vill fortsätta med att ställa om klockorna varje vår och höst (ÅU 10.11).

Men har någon funderar över att det inte alls är nödvändigt att flytta visarna fram och tillbaka med allt det besvär, kostnader (tänk på alla mekaniska tornur) och risk för misstag det medför?

Man kan ju lika bra ändra sina vanor och stiga upp litet tidigare när det blir ljusare på morgnarna. Till exempel klockan sex i stället för klockan sju. I praktiken blir ju resultatet detsamma.

Det är ju inte ovanligt att olika institutioner och de företag som sköter trafik och samfärdsel har speciella sommartidtabeller.

På alla arbetsplatser kan man likaså komma överens om andra arbetstider när det är ljust och varmt.

Affärer och servicepunkter kan välja sina öppethållningstider fritt. Mjölknings- och mjölktransporttider kan justeras stegvis med en kvarts timme åt gången, så störs inte kornas själsliv.

Varför då dessutom ändra på klockorna?