Jag vill ställa om klockan varje vår och höst

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Få saker engagerar och irriterar som omställningen mellan vintertid och sommartid. Också några av mina varmaste och klokaste vänner får något mörkt i blicken när detta kommer på tal.

Jag har aldrig förstått vad som är problemet. Sverige införde sommartid 1980 och eftersom jag är född 1975 har jag knappt vetat om något annat.

En minnesregel för mig är att på hösten ställer man klockan bakåt och vinner en extra timma. Det är en liten kompensation och någon slags tröst när vintern och mörkret ligger framför oss.

På våren, när allt går mot ljusare tider, ställs klockan framåt och vi förlorar en timma. Det är en liten uppoffring med tanke på att våren och sommaren hägrar och att kvällarna plötsligt blir längre. Grillen åker fram ur vinterskjulet.

Tidpunkterna för tidsomställningarna är väl valda. När klockan ställs om till vintertid, eller normaltid, i slutet av oktober är dagens längd endast åtta timmar. Att det plötsligt inte är beckmörkt när man stiger upp på morgonen i november höjer livskvaliteten.

Hoppas vi får behålla omställningen till sommartid. På engelska heter det ”daylight saving time” och det beskriver bra vad det handlar om.

I sydvästra Finland står solen som högst kl. 12:30 då det är vintertid. Det betyder att solen är uppe mellan 8:30 och 16:30 då dagens längd är åtta timmar. Det spelar ju ingen större roll för oss jobbar inomhus, men för alla som arbetar inom byggnadsbranschen till exempel är det till och med en säkerhetsfaktor att få jobba i dagsljus.

Vi väntar sedan med att ställa om klockan till sommartid ända till slutet av mars. Tidpunkten är ganska nära vårdagjämningen, alltså när dagen och natten är lika långa. Då är solen uppe redan kl. 6:30 och går ner kl. 18:30 före omställningen.

Vilken skillnad när man plötsligt får en extra timme dagsljus på kvällen. Det är dessutom ganska få av oss som noterar den ljusa morgontimman som går förlorad den tiden på året.

I Finland har vi sedan långa dagar på sommaren. Vi kan räkna med en 16 timmars dag från början av maj till början av augusti och till och med 18 timmar under den ljusaste månaden i slutet av juni.

Om vi inte skulle ställa om till sommartid skulle vi sova bort en större del av dessa ljusa timmar. Tack var tidsomställningen står solen som högst kl. 13:30 på dagen och den går upp kl. 5:30 på morgonen och går ner kl. 21:30 på kvällen.

Eftersom få av oss går och lägger oss kl. 20:30 på kvällen och går upp kl. 4:30 på morgonen vinner vi helt enkelt dagsljus under våra vakna timmar genom att ställa om klockan till sommartid.

Alla ni som anser att tidsomställningen är farlig och orsakar hälsoproblem: är ändrade dagsrutiner och sovmorgnar under helgerna lika problematiska och undviks utlandsresor till andra tidszoner av samma orsaker?

Det talas om ökad frekvens av trafikolyckor och hjärtsjukdomar som leder till fler dödsfall vid tidsomställningarna. Jag vågar ifrågasätta den här forskningens seriositet.

Några av våra politiker i Bryssel vill nu slopa sommartiden. Jag undrar vad som ligger till grund för ett sådant ställningstagande. Det kan väl inte vara den förfrågan som gick ut till medborgarna 2018 där vi förväntades tycka till om saken?

Den så kallade undersökningen 2018 fick alla kverulanter att tycka till om tidsomställningen medan vi som trivs med systemet knappt hann märka att en sådan undersökning var på gång. Resultatet blev därefter.

Om nu Europa ska slopa omställningen till sommartid, gör då en folkomröstning i frågan! Jag kan leva med majoritetens beslut. Frågan är svårt polariserad, men så är ju också mycket annat i världen idag.

Hoppas vi får behålla omställningen till sommartid. På engelska heter det ”daylight saving time” och det beskriver bra vad det handlar om.

Här kan du läsa fler kolumner av Johan Werkelin.