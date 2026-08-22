Putins trollfabriker skyr inga medel mot demokratierna i Europa

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

De kommande valen i Frankrike, Polen, Tyskland och Storbritannien blir viktiga. I samtliga utmanas de traditionella partierna av populisterna.

En gammal rysk tradition är export av åsikter till Europa. Före revolutionen plöjde tsaren ner stora summor i att påverka den franska opinionen i hopp om investeringar till Ryssland.

Under sovjettiden skickades agenter och propagandister. I dag handlar det om falska konton, fejksajter och en trollarmé, som tillbringar arbetsdagen med att ljuga.

Som att spela brittiska pensionärer, tyska småföretagare eller franska barnfamiljer, som tappat tron på politiker och myndigheter.

Val är demokratins högtid, men idag också trollens julafton. Ryssland tros lägga omkring 30 miljoner euro i veckan på påverkansoperationer utomlands, ofta i anslutning till val. På årsbasis blir det 1,5 miljarder. För lögnproduktion – i statlig regi!

Trots ihärdiga försök har Putins valpåverkan oftast misslyckats. Så gick det i Rumänien, Polen, Ungern och Moldavien. Men att lura hela folk är heller inte målet. Det räcker med att manipulera tillräckligt många för att samhällets kitt, tilliten, ska börja krackelera. Då räcker det med långsam urholkning.

Men visst söker Kreml också snabba klipp. Inför franska presidentvalet 2017 utsattes Emmanuel Macrons kampanj för dataintrång, de så kallade ”MacronLeaks”.

På samma sätt läcktes Hillary Clintons e-post ut lagom när hon stod mot Donald Trump i USA:s presidentval 2016. I Frankrike misslyckades operationen. I USA inte. Härnäst är trollens mål såklart att säkra invalet av Marine Le Pen i Elysséepalatset i Paris nästa år.

Inför Brexitomröstningen 2016 stod Boris Johnson och Nigel Farage riktigt själva för de grövsta lögnerna. Belöningen blev ja till brittisk EU-exit. Samtidigt visar brittiska utredningar att ryska nätverk, bottar och fejkkonton styrde debatten i samma riktning.

En central aktör var Internet Research Agency, en trollfabrik grundad av sedermera likviderade Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin.

En trolltaktik är att finurligt haka på friktion som redan finns och förstärka dem.

Tyskland har blivit något av trollens favoritmål. Inför Bundestagsvalet 2025 avslöjades hur falska nyhetssajter, fejkade videor, AI-genererade röster och påhittade skandaler användes för att misskreditera etablerade partier och enskilda politiker.

Bland annat påstods att CDU-ledaren Friedrich Merz vill legalisera pedofili. De gamla partierna höll sig kvar vid makten, den gången. I den senaste opinionsmätningen har neofascistiska AfD blivit Tysklands största parti.

En trolltaktik är att finurligt haka på friktion som redan finns och förstärka dem. Migration, pandemin, olyckor och identitetspolitik används för att spela människor mot varandra.

Då är inte primärmålet att vi ska börja dela Kremls världsbild. Det är att vi slutar tro på politiken, institutioner, myndigheter och medier. Lyckas denna kontaminering av samhällets tillitskultur uppstår allvarlig slagsida i demokratins fundament. Exakt i den lutningen frodas populismen.

Därför blir kommande val i Frankrike, Polen, Tyskland och Storbritannien viktiga. I samtliga utmanas de traditionella partierna av populisterna.

Samtidigt möjliggör teknologiutvecklingen billigare och effektivare ryska påverkansoperationer. AI kan på nolltid skapa trovärdiga bilder, filmer, ljudfiler och falska nyhetssajter, som till layout och grafik är identiska med de äkta.

En sådan informationskolonialism, som drabbade många stora mediehus i Europa och USA, var Operation Doppelgänger efter det ryska anfallet mot Ukraina 2022.

De kommande ryska trolloperationerna i Europa syftar till att hjälpa populistpartierna till makten och den vägen försvaga stödet för EU, Nato och Ukraina.

Men visst finns här också en fantastisk paradox: samma Kreml som påstår att Ukraina styrs av ”nazister” stöder samtidigt aktivt högerextrema och neofascistiska rörelser runt om i Europa.

Sitt egna parlamentsval om en månad behöver Kreml inte trolla. Dumavalet är avgjort innan en enda röst avgivits. Också på hemmaplan är lögnen ett av Putins vassaste vapen.

Att störa det ryska valet i substans vore dock rätt enkelt. Det räcker med att säga sanningen.

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