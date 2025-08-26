SFP för en ständig kamp för skärgårdsbornas rätt till likvärdig service

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Susanna Landor drömmer sig i sin ledare i Åbo Underrättelser 25.5 (nästan) tillbaka till en tid då stora kommunpampar styrde och ställde i samhället, där de åkte in till stan, slog näven i bordet och berättade för okunniga stadspampar, hur saker och ting fungerar på landsbygden och i skärgården.

Hon är säkerligen inte den enda som tänkt den tanken under de senaste åren då seklets största reform i den offentliga förvaltningen börjat komma till genomförandefasen.

Det demokratiska systemet har dock utvecklats sedan dess, på gott och ont.

Fajten om Aftonro ser säkert blek ut för en journalist, men de facto leder skrikande i medierna sällan till konstruktiva lösningar.

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har under sensommaren aktivt stått i kontakt med tjänstemän på olika nivåer, men framför allt har vi försökt diskutera situationen med Aftonro på Iniö med våra politiska kolleger i de andra partierna.

Svenska folkpartiet har nämligen inte en enda representant i nämnden för äldres service i Varha.

Därför har vi genom otaliga telefonsamtal och direkta kontakter lyft upp betydelsen av Aftonro på lokalt plan, gett en mer nyanserad bild av verkligheten än beredningen ger och fört fram SFP:s synpunkter i denna fråga.

Vi hoppas därför att förnuftet vinner och Aftonro kan garanteras den fortsättning som SFP så hårt jobbat för.