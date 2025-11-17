Skolan ger kommunen mening, men vad händer med kommunen om skolan läggs ner?

Robert Seger

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Skolmat, skolnedläggningar, inneluftsproblem och skolskjutsar är frågor som garanterat får fart på invånarna. Men i 54 kommuner föddes det färre än tio barn förra året.

Den finländska kommuninstitutionens historia är i stor utsträckning en historia om skolan.

Den kommunala förvaltningen skiljdes från den kyrkliga 1865, men på många håll tog det kommunala fart på allvar först kring 1921 när allmän läroplikt infördes.

Att bygga folkskolor och sörja för att barnen fick undervisning gav mening åt det lokalpolitiska systemet.

Skolfrågorna har fortsatt vara ett nav i kommunernas verksamhet.

Kampen för att säkra finansiering för skolbyggen eller för rätten att etablera ett eget gymnasium har svetsat samman beslutsfattarna och stärkt kommunens attraktionskraft.

Ur gruppen av föräldrar som engagerar sig i föräldraföreningar har många kommunala beslutsfattare rekryterats.

Skolmat, skolnedläggningar, inneluftsproblem och skolskjutsar är frågor som garanterat får fart på invånarna.

Ur gruppen av föräldrar som engagerar sig i föräldraföreningar har många kommunala beslutsfattare rekryterats.

Symbiosen mellan kommunen och skolan är om möjligt ännu starkare efter vårdreformen, när upp till 70 procent av kommunens budget utgörs av kostnader för utbildning.

På samma gång innebär den demografiska utvecklingen att banden mellan kommunen och skolan är skörare än förr.

I 54 kommuner föddes det färre än tio barn förra året. Med krympande årskullar i nästan hela landet närmar sig tidpunkten när principen om att alla kommuner upprätthåller ett eget skolväsende kommer att brytas.

Hittills har bandet mellan kommunen och skolan brutits bara i en kommun, Sottunga på Åland, där skolan sedan 2018 av och till varit stängd på grund av elevbrist, men just nu är öppen igen.

I Raseborg, Hangö, Vörå och flera andra kommuner pågår den här hösten intensiva diskussioner om hur skolnätet ska se ut i framtiden.

Det är svåra processer där politiker och ledande politiker verkligen får känna på vad invånarna tycker i frågan.

Men om man betraktar frågan ur hela landets synvinkel kan de skolnätsdiskussioner som nu förs i västra och södra Finland te sig som lyxproblem.

I många mindre kommuner i de glest befolkade regionerna i östra, mellersta och norra Finland har skolnätet nämligen redan reducerats kraftigt. I 65 kommuner har all grundundervisning koncentrerats till en enda skola.

När elevunderlaget för också den här sista skolan börjar vackla närmar sig punkten när bandet mellan kommunen och skolan inte längre är så självklart.

Eftersom grundläggande utbildning är den mest obligatoriska av alla obligatoriska uppgifter är det smärtsamma överväganden som förestår.

I de diskussioner som nu pågår nationellt lyfts ökat samarbete mellan kommuner upp som en central lösning på kapacitetsproblemen.

I det mest långt dragna scenariot kan det innebära att vissa kommuner i framtiden inte längre driver egna grundskolor, utan anvisar eleverna till en annans kommuns skolor. Det här är redan idag både möjligt och lagligt.

Eftersom grundläggande utbildning är den mest obligatoriska av alla obligatoriska uppgifter är det smärtsamma överväganden som förestår.

Långa skoldagar och -resor vägs mot bredare ämnesutbud, närhet till skolan mot pedagogiska avväganden, ortens livskraft mot höga kostnader.

Det finns ett trotsigt kommunalt hopp som kan sammanfattas i meningen ”Än så länge klarar vi oss”.

De flesta kommunpolitiker är inte dummare än att de förstår demografisk statistik, men många utgår ändå på något vis från att den egna kommunen är undantaget som trotsar trenden.

För vad är kommunen när skolan inte längre finns? Ett politiskt system. En intressebevakare för sina invånare. En förvaltare av vägar och vattenrör. Vilken politiker vill signera det beslutet?

Här kan du läsa fler kolumner av Siv Sandberg.