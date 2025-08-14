Stomlinjereformen är misslyckad i Vienola

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Stomlinjereformen har redan nu visat sig var totalt misslyckad för Vienola och dess närregion för dem som anlitar buss.

De som bor i Vienola har fr.o.m. 1.7. förlorat en direkt bussförbindelse med Åbo centrum och i stället erbjuds en totalt misslyckad förbindelse.

Den nya förbindelsen med linje 33 går till Pansio–Perno till en omstigningsplats, varifrån man måste ta sig vidare mot centrum.

Den här omstigningsplatsen är i synnerhet för barnen otrygg, särskilt under tidiga morgnar, då det är mörkt.

Även för äldre och rörelsehämmade är det alltför besvärligt att byta bussar.

Barnens föräldrar kan inte acceptera att barn och ungdomar, som från Vienola ska ta sig till skolorna, är tvungna att ensamma vänta i Perno, i synnerhet då vädret växlar till höstregn, köld och halka och snöväder.

På basis av resultaten har 366 personer motsatt sig att den nya linjen ska anlitas och de kräver att den direkta linjen ska återställas.

Dessutom blir restiden genom bussbytet avsevärt mycket längre för alla dem som ska till centrum, såväl för alla skolbarn som för dem som ska färdas till jobbet.

Restiden förlängs betydligt från tidigare. De som ska komma till skolan t.ex. till klockan 8 och måste nu fara från Vienola redan före klockan 7, eftersom även hållplatsen i centrum för de flesta är på ett besvärligare ställe än hållplatsen för den bussen, som tidigare stannade vid torget.

Vienolaborna som motsätter sig stomlinjereformen har kunnat skriva sina namn på en protestlista, liksom även de som understöder den.

Endast ett namn finns på sidan med sådana som försvarar den nya stomlinjen.

De som har skrivit under namnlistorna vill att Vienola ska återfå den egna linjen till centrum, ovillkorligen åtminstone under morgontimmarna klockan 6–9 för dem som ska ta sig till skolorna och arbetsplatserna, liksom på eftermiddagen för dem som ska åka tillbaka från skolorna och jobben klockan 15–17.

Ett annat nytt alternativ, som man kan tänka på, är att den stamlinjebuss nr 9 som avgår från Oxbacka, i stället skulle avgå från Vienola och därifrån via Oxbacka till centrum.

Vi hoppas på en snabb lösning.

På begäran och önskan av Vienolaborna