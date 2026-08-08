Tänk om goda råd vore gratis?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag är övertygad om att hela vår ekonomi skulle vinna på att det skulle uppstå fler mentorskap.

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Uttrycket ”Nu är goda råd är dyra” kan användas då man hittar sig själv i en besvärlig situation, men tänk om goda råd istället skulle vara gratis? Det är precis vad mentorskap i arbetslivet handlar om.

Själv har jag en mentor som jag sporadiskt sparrar med kring ämnen som dyker upp i det dagliga arbetet. Samtidigt fungerar jag även själv som mentor åt en annan person.

Mentordiskussioner är något jag skarpt gillar. De ger en möjlighet att dela erfarenheter, men ger även en chans att bara bolla med idéer eller eventuellt få nya synpunkter på kniviga situationer.

Det fina med mentorskap är att det egentligen inte kostar något annat än tid. Ifall det gynnar båda parterna i ett mentorskap, så är det egentligen en kostnad? Själv skulle jag kalla det en investering.

Jag vågar påstå att det finns många erfarna personer som gärna skulle agera som mentor till någon yngre och samtidigt finns det flera yngre som gärna skulle vilja ha en mentor. Problemet är att dessa två parter sällan hitta varandra. Det är i och för sig inte någon överraskning då det inte riktigt finns fungerande forum där dessa kontakter kan uppstå.

Jag är övertygad om att hela vår ekonomi skulle vinna på att det skulle uppstå fler mentorskap. Erfarna medarbetare sitter på kunskap som kan hjälpa yngre att undvika vanliga misstag och därmed utvecklas snabbare inom sina egna industrier eller branscher.

Det kan vara väldigt ensamt att vara nybliven förman.

Samtidigt kan de yngre ge nya färska perspektiv på ämnen som kan hjälpa de äldre att tänka i nya banor. Mentorskap är ett samarbete där båda växer och utvecklas!

Ett ämne som speciellt borde fokuseras på är ledarskap och förmansarbete. För unga som nyligen hamnat i en roll som förman kan det vara väldigt svårt att hitta lösningar till knepiga lägen endast genom att chatta med Chat GPT.

Det kan vara väldigt ensamt att vara nybliven förman.

Samtidigt kan de unga bidra med perspektiv hur dagens yngre generationer vill bli motiverade och ledda. Framtiden tillhör de unga, vilket innebär att även dagens ledare behöver anpassa sitt ledarskap till nästa generation.

Mentorskap handlar inte bara om ledarskap. Studerande som snart tar examen men ännu saknar arbetslivserfarenhet kan också få värdefull vägledning i mer allmänna frågor. Hur söker jag jobb? Hur fungerar ett kontorsarbete? Vad ska jag göra för att sköta mitt jobb bättre och bli befordrad?

Med juniorhandelskammaren genomförde vi förra vintern i samband med det samhälleliga projektet ”Kuilu” ett mentorskapsprogram för tio ivriga studeranden inom Åbo universitet, TY. Bland annat behandlades de ovannämnda frågorna i våra diskussioner och mottagandet av de studerande var väldigt positivt.

Speciellt de studerande som kommit till Finland från utlandet och vill stanna kvar här och jobba har ofta svårt att hitta svar på den här typen av frågor. Då den finländska befolkningen inte har någon växtspurt i sikte, så ser jag detta som ett initiativ som vi borde satsa betydligt mer på.

Därför vill jag uppmana både yngre och äldre, som för tillfället njuter av den vackra finska sommaren, att ta som ett personligt projekt att börja ett mentorskap på hösten. Om du har erfarenhet – erbjud den. Om du är ny i arbetslivet – våga fråga.

Många unga tvekar att be om hjälp eftersom de är rädda för att vara till besvär och tror att svaret ändå blir nej. Min erfarenhet är den motsatta.

De flesta mer erfarna personer uppskattar faktiskt att få dela med sig av sina kunskaper. Det är ett beslut som båda parter kommer att ha glädje av och gör en mörk höst lite ljusare.

Här kan du läsa fler kolumner av Axel Lindberg.