Västbanan är varken en klimatåtgärd eller en vettig satsning på tillväxt

Jan-Ole Edberg

Vårt ställningstagande med kritik mot Västbanan och argument för satsningar på Kustbanan får kritik av Wiveka Kauppila (ÅU 6.11).

I en annan insändare samma dag argumenterar Markus Blomquist på liknande sätt som Kauppila för Västbanan.

De lyfter fram projektet som en viktig investering för hela Finland respektive hela södra Finland.

Kauppila anklagar oss för att ha ett snävt lokalt perspektiv, men vi har fört fram argument både ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv.

Vi har inte förespråkat miljardsatsningar på Kustbanan som Blomquist nämner som alternativ utan istället talat för ett par mötesplatser, vilket sammanlagt bedöms kosta under en halv miljard.

Att kustbanan ska saneras och hållas i skick oavsett hur det går med Västbanan anser ju även Västbanans förespråkare, så de kostnaderna finns i varje scenario.

Nu då Esbo stadsbana byggs borde hela Kustbanan ha förbättrats för ett belopp på omkring 140 miljoner euro.

Då hade vi inom en snar framtid haft en fungerande bana mellan Helsingfors och Åbo. Vi talar alltså nu enbart om miljoner, inte om miljarder.

Det nya bör sedan prioriteras noga i dessa ekonomiskt krävande tider.

Det är trist att förespråkare för Västbanan inte vill värna om kustbanans tågtrafik.

Kauppila talar om projektets klimatnytta, men fakta talar ett annat språk.

Ministeriernas utredning visar att det tar över hundra år att kompensera för byggskedets utsläpp. Därtill påverkas natur och kulturmiljöer negativt.

Blomquist skriver att kustbanan ska “utvecklas för lokal- och regionaltrafik”.

Med andra ord ska vår västnyländska region gå miste om fjärrtågen. Det vill vi inte.

Dessutom värnar vi om förbindelserna mellan vår region och Åbo. Det är trist att förespråkare för Västbanan inte vill värna om kustbanans tågtrafik.

Vi behöver förbindelser från Raseborg till Åbo och Helsingfors. Det här kan inte ersättas med lokaltåg.

Vi håller med om att Finland behöver växa hållbart och konkurrenskraftigt.

Vår uppfattning är att det målet behöver helt andra satsningar än den på Västbanan.