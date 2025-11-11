Yrkesutbildningen är en hörnsten för Finlands framtid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finlands framgång har alltid byggt på kunnande och utbildning. Yrkesutbildningen har varit en central faktor i att vårt samhälle har kunnat svara mot arbetslivets föränderliga behov och garantera välfärd för alla.

Vi befinner oss dock i en situation där yrkesutbildningens framtid står på spel – och därmed också hela det finländska samhällets förmåga att förnyas och lyckas.

Utbildningspolitiska beslut återspeglas genom hela kedjan, från småbarnspedagogiken till arbetslivet.

När alltför många unga inleder sina studier utan tillräckliga färdigheter visar sig detta senare inom yrkesutbildningen bland annat i hög andel studieavbrott.

Bristande resurser och ökade krav inom den grundläggande utbildningen syns i inlärningsresultaten, särskilt i matematik och modersmål.

Reformer och nedskärningar i finansieringen inom yrkesutbildningen har minskat närundervisningen och överfört ansvaret för lärandet till arbetsplatserna.

Samtidigt saknas det ofta tillräckliga resurser på arbetsplatserna för att handleda studerande och alla studerande har inte de grundläggande färdigheter som krävs för att till fullo dra nytta av lärandet i arbetslivet.

Denna utveckling är särskilt oroande inom branscher som kräver stark fackkunskap och etisk kompetens.

Även om de erbjuder flexibilitet och möjligheten att studera oberoende av tid och plats, påverkar det välbefinnandet och kvaliteten på lärandet för vissa studerande.

Distansstudier har blivit en etablerad del av yrkesutbildningen.

Det är viktigt att utbildningspolitiken beaktar betydelsen av hela utbildningskedjan. I småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen ska man tillsammans med hemmen skapa en grund som möjliggör framgång i yrkesstudierna.

Vid behov bör unga först hänvisas till utbildning som förbereder för examen. Där de kan stärka sina kunskaper och arbetslivsfärdigheter och hitta sin egen väg.

Att säkerställa kvaliteten inom yrkesutbildningen förutsätter att antagningen av studerande baseras på lämplighet och tillräckliga grundläggande färdigheter.

Lämplighets- och inträdesprov är särskilt viktiga inom närvårdarutbildningen och andra områden där klient- och patientsäkerheten är en central del av arbetet. Inom dessa områden måste man säkerställa att de studerande har tillräcklig motivation, etisk beredskap och förmåga att bemöta människor på ett ansvarsfullt sätt.

Språkliga färdigheter är en del av helheten men det handlar framför allt om att den studerande har förutsättningar att inhämta yrkeskompetens och utföra sitt arbete på ett säkert sätt.