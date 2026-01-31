Därför är spårvägen rätt väg för Åbo

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I juni står Åbo inför ett vägval som handlar om hur man tar ansvar i en ekonomiskt svår tid. Det är lätt att i ett läge med hög arbetslöshet och pressade kommunfinanser reflexmässigt säga att ”nu är det inte tid att investera”. Men just detta resonemang riskerar att låsa fast staden i en nedåtgående spiral.

Alternativet till spårvägen är inte att ”spara pengar”, utan att avstå från ett betydande verktyg som faktiskt kan stärka stadens ekonomi på sikt. Att förlita sig på ett förvisso förbättrat bussystem, som även det kostar, innebär lägre initiala kostnader – men också lägre långsiktig avkastning i form av investeringar, arbetsplatser och skatteintäkter.

Spårvägen är inte ensamt saliggörande, men den är ett strategiskt svar på strukturella problem: Svag ekonomisk tillväxt, utspridd stadsstruktur, bilberoende och ökande segregation. Erfarenheter från andra städer visar att spårtrafik lockar både invånare och företag, just därför att den signalerar långsiktighet och stabilitet. Rälsen ligger kvar – och det gör också investeringarna.

Spårvägen är en kapitalinvestering, inte en löpande utgift, och den tas inte från dagvård, skola eller äldreomsorg.

Sparargumentet utgår ofta från en sammanblandning av hushållsekonomi och kommunal ekonomi. Men en stad fungerar inte som ett hushåll. Att avstå från produktiva investeringar i lågkonjunktur är inte försiktighet – det är att skjuta problemen framför sig. Spårvägen är en kapitalinvestering, inte en löpande utgift, och den tas inte från dagvård, skola eller äldreomsorg.

Tvärtom kan spårvägen bidra till att stärka den ekonomiska bas som välfärden vilar på. Genom att binda samman stadsdelar, minska bilberoendet och göra Åbo mer attraktiv som bostads- och företagsort, skapas förutsättningar för jobb, inflyttning och ökade skatteintäkter. På sikt är det just detta som avgör om staden har råd med välfärd.

När man ser på tidshorisonten – 40 till 50 år – visar kalkylerna att spårvägen betalar sig tillbaka. Åbo är inte först, utan följer en utveckling som redan prövats i jämförbara städer i Finland och Europa. Det är inte ett vågspel, utan ett informerat val.

Att rösta för spårvägen är därför inte att blunda för stadens ekonomiska läge, utan att ta det på allvar. I tider av osäkerhet krävs långsiktiga beslut. Spårvägen är ett uttryck för ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande – inte motsatsen.