Elda med ved eller inte?

Din vedeldning påverkar inte andra människor eller miljön i Kina eller ens i Sverige eller grannkommunen, men den påverkar dig och dina grannar där du bor.

Det råder en osäkerhet om huruvida vedeldning är miljövänligt eller inte. Jag har suttit två dygn i vår stuga i Pargas och eldat med ved och njutit av värmen och skenet från brasan.

Här ute på landet är vi många som värmer husen med ved. Och många har också en vedeldad bastu. Nästan alla är eniga om att det ger den bästa bastuupplevelsen.

Är vi miljöbovar då? Egentligen inte, men allt är förstås relativt. Som med de flesta saker finns olika aspekter och synvinklar att beakta.

Det största miljöproblemet idag är klimatuppvärmningen. Här är vedeldningen ingen större miljöbov. Biobränslen klassas fortsättningsvis som en förnyelsebar och klimatneutral energikälla.

Många på landet har egen skog och tar ved av vindfällen och från gallring. Tack vare gallringen växer kvarvarande träd snabbare och binder mer koldioxid vilket motverkar klimatuppvärmningen.

Om vindfällen får ligga kvar blir de visserligen en bra miljö för många av skogens småkryp vilket gynnar den biologiska mångfalden. Idag lämnas medvetet sämre stockar kvar i skogen av den anledningen.

Men ur klimatperspektiv är kvarlämnade stockar en förlust. När veden förmultnar avges nästan samma mängd koldioxid som när den eldas utan att vi kan tillvarata energin som frigörs i processen.

Det ska medges att frågan om skogsbränslenas klimatneutralitet är omtvistad. Hur kan det vara klimatneutralt att fälla skog som fungerar som kolsänka för att sedan släppa ut den koldioxid som bildas då veden brinner?

Frågan innehåller dock två sakfel. Kolsänkan upphör inte om skogen återplanteras och veden eldas sällan upp.

Veden från skogsavverkningar går i huvudsak till produktion av timmer och pappersmassa. Dessa processer behåller en stor del av vedens kolinnehåll bunden i produkterna och frigör endast en mindre del som koldioxid.

Den biomassa som bränns upp är i stället vedens bark och sågspån från industrierna samt grenar, toppar och i viss mån trädens rötter från avverkningen, så kallat biomassa-avfall. Idag utnyttjas också rivningsvirke som energiråvara.

Till skillnad från klimatuppvärmningen är de flesta utsläpp av oförbrända gaser och finpartiklar inte ett globalt miljöproblem. Det är inte ens ett regionalt miljöproblem utan ett så kallat lokalt miljöproblem.

Om inte dessa fraktioner går till energiutvinning skulle en stor mängd koldioxid ändå frigöras då träet ruttnar.

Det största problemet med småskalig vedeldning är istället utsläpp av oförbrända gaser och så kallade finpartiklar. Dessa problem kan och måste åtgärdas tekniskt i storskalig förbränning, men i våra enkla eldstäder och bastuugnar i hemmen är frågan svårare.

Till skillnad från klimatuppvärmningen är de flesta utsläpp av oförbrända gaser och finpartiklar inte ett globalt miljöproblem. Det är inte ens ett regionalt miljöproblem utan ett så kallat lokalt miljöproblem.

Därför har man i moderna samhällen anlagt central värmeproduktion för att undvika att varje bostad har sin egen vedeldning. Annars skulle luften i våra tätorter vara mycket ohälsosam att andas in.

Som ni vet så är det inte ämnet utan halten som är skadlig. Alltså när människor bor glest på landsbygden är halterna av dessa ämnen låga trots vedeldning. Någon enstaka vedeldare finns även i städerna men inte i sådan omfattning att luften blir dålig på grund av det.

Ett undantag till ovannämnda bör nämnas: metan, som är en 28 gånger starkare växthusgas än koldioxid.

Eldning av fuktig ved i en gammal bastuugn kan ha metanutsläpp som motsvarar förbränning av fossila bränslen i koldioxidekvivalenter.

