Ett inkluderande eller utestängande Kimitoön?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Janne Salonen vill att de som lämnar in ett invånarinitiativ till Kimitoöns kommun ska ha rätt att bli hörd när det behandlas.

På måndag den 15.12 behandlar Kimitoöns fullmäktige ett invånarinitiativ om initiativtagarens rätt att bli hörd i samband med behandlingen.

Initiativet har 39 undertecknare.

Kommunstyrelsens linje är att avslå initiativet med hänvisning till att initiativtagaren redan kan höras enligt förvaltningsstadgan. Ironiskt nog begärde jag själv, som ansvarsperson för initiativet, att få bli hörd just med stöd av denna paragraf – men fick inte ens ett svar.

Invånarinitiativet är en av de få vägar där kommuninvånare kan försöka påverka frågor som berör dem.

Initiativtagaren har ofta satt sig in i ämnet och besitter kunskap som inte nödvändigtvis finns hos tjänsteinnehavare eller förtroendevalda. Därför borde det vara en självklarhet att höra den som lämnat in initiativet.

I kommunens strategi och olika program talas det varmt om öppenhet och invånarnas delaktighet.

Genom att godkänna initiativet skulle kommunen ta ett tydligt steg i den riktningen. Om fullmäktige i stället avslår det, blir budskapet snarare att dessa värden inte spelar någon roll i praktiken.

Under detta decennium har endast fem invånarinitiativ lämnats in via Invånarinitiativ.fi.

De flesta avslås utan någon egentlig effekt med ett copy-paste "Antecknad för kännedom och slutbehandlad", något som knappast uppmuntrar invånarna att engagera sig i sin egen kommun.

Det ger intrycket av att invånarinitiativ mest är ett jobbigt måste som ska avklaras så snabbt som möjligt.

Genom att godkänna detta initiativ skulle Kimitoön göra något unikt i Finland och inta en föregångarroll när det gäller öppenhet och medborgarinflytande. Det är en fråga som – med aktiv information – kunde ge kommunen positiv uppmärksamhet på riksnivå.

Jag hoppas att fullmäktigeledamöterna vågar fatta ett självständigt beslut. Ingen förlorar något på att initiativet godkänns.