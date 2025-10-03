EU behöver vässa klorna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Vår viktigaste uppgift är att hålla ihop EU-paketet och få majoriteten att spela mot samma mål. Vi behöver stärka EU:s östgräns, öka sanktionerna mot Ryssland och stärka hela Östersjöregionen.

Årligen tillfrågas medborgare i alla 27 EU-länder om hur de ser på EU. Den senaste Eurobarometern publicerades i början av september.

På frågan om vad EU borde fokusera på för att stärka sin position i världen kom försvaret och säkerheten på första plats, medan konkurrenskraften, ekonomin och industrin kom på en god andra plats.

Det tycker jag är hoppingivande och vittnar om att folk ser den stora bilden.

Det som var iögonfallande var att nio av tio EU-medborgare anser att EU-medlemsländerna borde vara mer enade för att kunna ta sig an de globala utmaningar som finns just nu. Här håller jag helt och fullt med.

Det är klart att i den omvälvande värld vi nu lever kan man inte mera ta saker för givna.

Vår viktigaste uppgift nu är att hålla ihop EU-paketet och få den stora majoriteten att spela mot samma mål.

För vi är tvungna att stärka vårt försvar och vår konkurrenskraft så att vi kan trygga såväl invånarnas säkerhet som skapa jobb.

Vi ser tyvärr att den regelbaserade världsordningen utmanas på många håll.

För ett litet land är det här besvärligt.

För oss alla som tror på demokrati, jämlikhet, pressfrihet och rättsstatsprincipen gäller det nu därför att agera tillsammans.

För EU gäller att visa handlingskraft och stå på egna ben så långt som möjligt.

Därför behöver vi se om vårt hus, stärka vår konkurrenskraft och beredskap för alla eventualiteter, och göra oss mer attraktiva för investeringar och innovationer.

Därför är jag också oerhört glad över att Europaparlamentet nyligen godkände min rapport om stärkandet av den inre marknaden och minskandet av byråkratin för våra företag.

Vi behöver innovationer, investeringar, arbetsplatser och ekonomisk tillväxt.

För är det något budskap som varit klart från näringslivets sida och också från våra mindre företag, så är det att det går för mycket tid till all byråkrati och rapportering som härefter krävs.

Rapporten handlar förenklat uttryckt om att vi nu gör det lättare för företag att lyckas.

Den innehåller ett stort antal förslag för att förenkla företagens vardag utan att pruta på EU:s centrala målsättningar gällande exempelvis klimatet, konsumentskyddet eller digitaliseringen.

EU har 450 miljoner invånare och vi har alla förutsättningar att lyckas.

Min rapport uttrycker samtidigt Europaparlaments starka vilja till EU-kommissionen och medlemsländerna. Dessa uppmanas nu sätta in en högre växel och genomföra det Europaparlamentet efterlyser.

Och vi kan säga att redan nu har mitt arbete med rapporten burit frukt. Jag utsågs nyligen till skuggrapportör för två av EU-kommissionens initiativ som syftar till att förenkla den inre marknaden genom bland annat ökad digitalisering för bruksanvisningar.

Säkerhet och konkurrenskraft går också hand i hand.

Jag är glad att få jobba med bägge.

I början av veckan besökte jag med mina kolleger från vår EU-grupp – Renew Europe – såväl Tallinn som Narva i Estland.

Vi tog oss till den ryska gräsen och fick dagsaktuell information om läget där och vilka erfarenheter de estniska myndigheterna har av de ryska hybridangreppen.

De drönarattacker vi sett bland annat i Danmark och Polen är förstås helt oacceptabla.

Att vi behöver stärka EU:s östgräns, öka sanktionerna mot Ryssland och stärka hela Östersjöregionen ytterligare är helt klart.

Något jag också talat för i min egen grupp, och som möter stor förståelse av kollegerna runtom i Europa.

Tyvärr är olika typer av hybridhot något vi kommer får leva med även framöver.

I Finland är vi ändå beredda på det mesta och kan sova lugnt om nätterna.

Det beredskapstänk som vi länge har haft i Finland behöver vi nu sprida också till övriga länder i EU. Det jobbar jag aktivt för också i Europaparlamentet.

