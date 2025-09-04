Finansminister Riikka Purra understöder rasism

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Finansminister Riikka Purra har i Yles Morgonettan sagt att hon understöder och omfattar riksdagsman Teemu Keskisarjas klara och tydliga rasistiska uttalanden som bland annat innehåller en retorik som ifrågasätter invandrares värde och mänsklighet.

Av en person som mottagit det ansvarsfulla uppdraget att ikläda sig rollen som finansminister måste medborgarna kunna kräva renare värderingar om man handhar finanserna i en västlig demokrati som Finland. En roll som de övriga politikerna än de sannfinländska måste se till att bibehålls och utvecklas.

Keskisarja och Purra har bevisat att de har en lucka i sin civilisation.

Sannfinländarnas ideologi kan leda till kulturell nedrustning.

Akademisk skolning anses i allmänhet eller åtminstone förväntas leda till bildning. Keskisarja och Purra har inte tagit till sig den.

Vi ska inte föreställa oss att de personer som har en starkt rasistisk framtoning skulle tillämpa den bara på invandrare och i frågor som hänförs till invandring. De präglas också av sin inställning när det gäller andra politiska frågor.

Ordförande Purra och andra sannfinländare har förklarat användningen av hårt och rasistiskt språk beträffande invandringen att det krävs för att få folk att lyssna och förstå dess problem. I så fall befinner man på väldigt djupt vatten.

För att få andra opinioner att lyssna än de sannfinländska krävs det ett normalt språkbruk som ska användas i politisk debatt.

Man säger sig vara emot en diskussion som leder till motsättningar men hårda aggressiva framställningar genererar motsättningar. Samhällsfreden kan äventyras.

I egentlig mening vill sannfinländarna använda språket för att rikta sig till presumtiva väljare. Invandringsfrågan väcker känslor, ett instrument som man använder in absurdum.

Ett faktum som många gånger förvånat mig är att Purra och hennes kompanjoner ofta är förvånade över att deras radikala och hårda språk väcker reaktioner och uppståndelse. Verkligheten är att man förväntar sig detta.

Motstridigt så det förslår.

Sannfinländarna har möjligen en organisation som klarar av en regeringsmedverkan.

Men inte en ideologisk plattform eftersom den är protestorienterad.

En regering måste i första hand fatta beslut som ofta är obekväma. Man får ofta ge avkall på sina egna intentioner i en koalition.

Tyvärr tror jag att många som inte är så politiskt medvetna och aktivt intresserade av debatten inte heller anser att rasismen är något större problem.

Men jag ser inte att sannfinländarna skulle bli mer anständiga av regeringens senaste överenskommelse.