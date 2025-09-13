Hinderfri mobilitet är något som angår alla transportanvändare

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den europeiska mobilitetsveckan firas igen den 16–22.9.

I år fokuserar den särskilt på hinderfri, jämlik och rättvis mobilitet.

Veckan påminner om att alla har rätt till hållbar mobilitet, oavsett inkomst, bostadsort, funktionsförmåga, kön eller andra faktorer.

Man kan se en positiv utveckling i fråga om tillgänglighet i transportsystemet även hos oss i Finland, men det återstår fortfarande mycket att göra för att nå målen.

Det är viktigt att även personer som inte behöver hinderfria lösningar rapporterar om missförhållanden.

Vi kan alla delta i detta utvecklingsarbete då vi rör oss i trafiken.

Vi kan visa hänsyn till andra oavsett hur de rör sig och beakta de utmaningar som andra kan möta. Var och en av oss kan ge feedback om vi upptäcker problem med tillgängligheten.

Det är viktigt att även personer som inte behöver hinderfria lösningar rapporterar om missförhållanden.

Tillgänglig mobilitet är inte bara en fråga för dem som behöver sådan just nu, utan vi kan alla kräva förbättringar.

Vem som helst av oss kan när som helst hamna i en situation där hinderfri mobilitet är ett livsvillkor för ett gott liv.

En enda resa med rullstol, rollator, barnvagn eller en stor resväska kan öppna ögonen för hur det är att röra sig i vardagen för många varje dag.

Mobilitetsveckan utmanar oss sålunda att reflektera över ett samhälle där hållbar mobilitet är åtkomlig för alla, tillgänglig, prisvärd, jämlik och säker.

Målet med en hinderfri och trygg mobilitet är att garantera människorna ett självständigt liv och ett likvärdigt och fullskaligt deltagande i samhället.