Hjälp att hjälpa Ukraina

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I slutet av juni fick vi ett glädjebesked. Utbildningsstyrelsens TFK-bidrag (Team Finland Knowledge) gav hela den ansökta summan på nästan 60 000 euro. Pengarna ska räcka fram till slutet av 2028, så det blir ungefär 20 000 per år.

Jag sökte bidraget tillsammans med min kollega Mykola Moroz som är professor vid Ukrainas universitet för vatten och miljöteknik i Rivne i västra Ukraina.

Vi vill med projektet ordna ett utbyte så att lärare och studerande från Rivne får komma till Åbo Akademi för att bygga upp kompetens och utrustning för laboratorieundervisning i kemi.

Många universitet i världen har begränsade resurser att erbjuda laborationer i samband med sina kemikurser. Förutom dyra undervisningsutrymmen och instrument så krävs också mindre undervisningsgrupper.

En universitetslektor kan hålla föreläsningar för 100-tals studerande samtidigt men klarar knappast av att övervaka och handleda mer än 10–20 personer åt gången i ett laboratorium.

Därför är kemiundervisningen på grundnivå ofta begränsad till föreläsningar, övningsuppgifter och tentamina. Att experimentellt få undersöka materien i ett laboratorium sker i bästa fall i samband med högre kurser eller i arbetet med magistersavhandlingen eller kanske endast efter inledda doktorandstudier.

Det här är förstås en allvarlig brist i utbildningens kvalitet. Det är som att utbilda kirurger utan att de får öva i en operationssal eller slöjdlärare utan att de får slöjda. Men det är tyvärr en av de saker som snabbast försvinner vid spartalkon på högskolorna.

När freden äntligen kommer till Ukraina sätts ett massivt arbete i gång för att restaurera och dekontaminera krigsförorenade markområden och vattendrag. Universitetet i Rivne har specialkunnande och nationellt ansvar på det här området och de utexaminerade ska kunna utföra mätningar och tolka resultat i fält och laboratorier.

Praktiskt handhavande i volymetri och gravimetri är nödvändiga kunskaper. För korrekta mätningar krävs väl utförd och inövad differensvägning, fysikalisk separering samt upprepningar av försök. För den personliga säkerheten krävs korrekt hantering av skyddsutrustning, kemikalier och provsubstanser. Allt måste övas på plats, det här är inte kunskap som du kan läsa dig till.

Det är väldigt fint att Utbildningsstyrelsen sedan 2023 har öronmärkta bidrag för bilaterala samarbeten mellan finska och ukrainska universitet. På det här sättet knyts den ukrainska högre utbildningen närmare framtida samarbetsparter i Europa.

Våra krigströtta kollegor i Rivne får också ett andningshål i vardagen när de besöker Finland. Ukrainska män får inte lämna landet så länge kriget pågår så manliga lärare och studeranden måste ansöka om undantagslov för att få komma på utbyte.

Studerande från Rivne kommer att besöka Åbo Akademi under hösten 2027 och 2028. De får utföra olika laborationsarbeten och ange vilka som ger mest nytta i deras studier i miljö- och bioteknik. Manualer och instruktioner ska översättas till ukrainska språket och utrustning införskaffas och sändas dit.

Jag har länge funderat på hur man kan vara med och hjälpa Ukraina. Det här projektet är därför väldigt välkommet.

Vi är säkert många som har liknande funderingar. Man kan ändå beakta allt som Finland som stat hjälper med bistånd och militär utrustning. Vi är alla delaktiga i den hjälpen i egenskap av finländska medborgare och skattebetalare.

Men glöm inte insamlingar som t.ex. Karavanen Ukraina. De har samlat in över 4 miljoner euro och levererat hundratals fordon redan.

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