Hurdan är ÅU:s etiska omdömesförmåga?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Publiceringen av Kim Lunds intervju med Christoffer Nyström i Florida får mig att undra över ÅU:s journalistiska och etiska omdömesförmåga.

Efter att Trumps maskerade ICE-agenter har skjutit ihjäl två människor på gatan i Minneapolis inom loppet av drygt en vecka, små barn kidnappats och åldringar körts omkring i kylan i timtal väljer ÅU att intervjua en finländare i USA som tycker att Trump är ”käck”.

Det är fullständigt irrelevant att Christoffer Nyström presenteras som ”Pargasbo”, någon initierad analys eller beskrivning av Trumps politik och läget i USA är han inte kapabel att ge.

Protesterna mot ICE är omfattande och de har de facto tvingat Trumps invasionsstyrka att retirera från Minneapolis. Journalisten Lawrence O'Donnell på kanalen MSNOW gör utmärkta analyser, Bruce Springsteen har skrivit en sång om det som hände i Minneapolis och händer i USA just nu. Lyssna på dem!

Jag blev både arg och illamående då jag läste intervjun. ÅU:s läsare förtjänar bättre.

Chefredaktörens svar:

Till journalistikens grunduppdrag hör att beskriva världen som den är, och inte som vi önskade att den såg ut. Den första punkten i Journalistreglerna, som alla seriösa medier i Finland har förbundit sig till, säger också att allmänheten har rätt att få veta vad som händer i samhället. Med hänvisning till det valde ÅU att måla en bild av dagens USA som mer sällan belyses i våra medier, via Christoffer Nyström som bott över trettio år i landet.

Faktum är att det amerikanska folket valt Donald Trump till president – för andra gången. Faktum är också att många amerikaner är nöjda med en strängare migrationspolitik och de åtgärder Trump driver för landets ekonomi.

För de flesta finländare – och många amerikaner – är Trumps imperialistiska stormaktspolitik och ICE:s våldsamma agerande i Minneapolis skrämmande, motbjudande och oacceptabelt, vilket också ÅU fört fram i ledare och analyser. Men journalistiken ska inte tiga ihjäl att det finns människor som har en annan uppfattning, eller skydda läsarna mot åsikter som inte rimmar med våra egna.

Visst kan man skjuta budbäraren, som ÅU i det här fallet, men då blir det svårare att se världen som den är: Komplex, obegriplig, ofta våldsam, och verkligen inte som vi vill att den ska vara.