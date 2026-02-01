Kriminellt att skicka miljardskulder åt barnbarnen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Nu har alla utredningar gjorts och det är dags att fatta beslut. Spårvägen påstås bringa stor lycka, medan bussen som kostar hälften mindre avfärdas med en axelryckning.

Påpekandet att positiv ekonomisk utveckling har skett samtidigt som byggande av spårväg i olika städer bortser från det faktum, att städer som valt buss har utvecklats precis lika snabbt (till exempel Malmö) och att man till exempel i Ålborg har varit mycket nöjd med Plusbussen, där även tidigare anhängare av spårväg medger att man fått enormt mycket för pengarna.

Att förklara ekonomisk tillväxt med spårväg är som att skylla drunkningsolyckor på glassätning, båda ökar samtidigt.

En halv miljard lånade euron satsade på att gräva ner gammaldags stålskenor i Åboleran genererar nytt välstånd endast i fantasin.

Det är tyvärr så att med Finlands ekonomi i nolltillväxt, som tillfälligt överlever med skuldsättning, får vi vara beredda på ytterst hårda tider. Spårvägsutredningens positiva visioner är vid stagnerande ekonomi enbart önskedrömmar.

En halv miljard lånade euron satsade på att gräva ner gammaldags stålskenor i Åboleran genererar nytt välstånd endast i fantasin. Om tomtpriset stiger längs linjen är det endast pengar som flyttas från en ficka till en annan. Endast välmående företag skapar hållbart välstånd.

Halva priset för superbuss är också högt, och man kan fråga sig om persontransportbehovet mellan Kråkkärret via Kuppis till hamnen någonsin blir tillräckligt stort ens för en superbusslinje.

Vi vet ju inte ens vilken påverkan distansarbete kommer att ha i framtiden på behovet av arbetsresor.

Det är fråga om riktiga pengar, och varenda cent måste betalas tillbaka av kommande generationer.

Den politiskt valda har ansvar för medborgarnas välmående. Jag anser det vara ansvarslöst att låna en halv miljard för en spårvägslinje.

Det är fråga om riktiga pengar, och varenda cent måste betalas tillbaka av kommande generationer.

Fick just mitt femte barnbarn, Malva. Det föds inte många av hennes generation. Hon bör få ärva ett fungerande rättssamhälle, utbildning, hälsovård, infrastruktur, arbetsplatser, företag. Att skicka enorma skulder att betala tillbaka åt våra fåtaliga barnbarn känns som en kriminell handling.