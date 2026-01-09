Nätverk är valuta – också på hemmaplan

Den viktigaste grunden för internationella satsningar byggs förvånansvärt nära: i våra egna nätverk och förmågan att göra saker tillsammans på hemmaplan.

Tillväxten i finländska företags affärsverksamhet diskuteras och oroar.

Hemmamarknaden är liten, vilket innebär att blicken måste riktas mot exportmarknaderna om vi vill bygga framgångshistorier.

När det talas om utrikeshandel och internationell framgång vänds blicken lätt långt bort, till New York, Bryssel eller Asien.

År 2025 arbetade Åbo juniorhandelskammare mycket konkret för att främja medlemmarnas internationalisering genom att ordna en exkursion till New York.

Vi märkte att dörrar utomlands öppnas lättare när det finns ett starkt inhemskt nätverk och en tydlig gemensam riktning i bakgrunden.

Syftet var att bekanta sig med platser som normalt inte besöks på en vanlig semesterresa och att skapa kontakter som i framtiden kan vara till nytta i näringslivet.

Under resans gång fick vi se hur finländska företag, myndigheter och organisationer verkar som en del av omfattande internationella nätverk.

Finlands generalkonsulat, Business Finland, lokala handelskammare och företag byggde tillsammans broar till marknader där det i praktiken vore omöjligt att agera ensam.

I USA var budskapet till företagsledare tydligt: network is your net worth. Det betyder helt enkelt att nätverket inte är ett tillägg, utan en förutsättning.

Internationella framgångar vilar på inhemskt samarbete, som att vi lär oss arbeta över organisations-, förenings- och framför allt kulturgränser.

Studiebesöket ordnades via kontakter. Vi fick bland annat bevittna både den finländska beskickningens inflytelserika arbete och höra om det finländska bolaget Bluefors och dess världsförändrande teknik inom kylning av kvantdatorer i amerikanska IBM research center, var framtida tekniker testas och visas.

Ändå var kanske den viktigaste lärdomen inte kopplad till USA, utan till Finland.

Samarbete kräver tydlig arbetsfördelning, förtroende och förmåga att acceptera olika arbetssätt, men just dessa färdigheter behövs även i internationell affärsverksamhet.

Det krävs en genuin vilja att hjälpa andra att lyckas, vilket är en viktig lärdom för oss finländare från det amerikanska näringslivet.

Där ses det som något att vara stolt över att ha bidragit till någon annans framgång, även genom små insatser – till exempel genom att sammanföra rätt kontakter – snarare än att i första hand fokusera på hur man själv kan dra nytta av andras framgångar.

Internationella nätverk är inte några projekt, utan processer. De lever endast om de vårdas regelbundet och långsiktigt.

Företagens internationalisering uppfattas ofta som en fråga för företag och stater, men i verkligheten står människorna i centrum.

Gemensamma luncher, samtal, informella möten och delade upplevelser skapar ett förtroende som inget avtal ensamt kan ersätta.

En enda bra kontakt på målmarknaden kan öppna dörrar som aldrig hade varit möjliga att närma sig via byråkratin.

Detsamma gäller på hemmaplan: ett starkt lokalt och nationellt nätverk gör internationella satsningar mer trovärdiga och hållbara.

Därför är det värt att i samband med det nya året reflektera över sina egna nätverk och hur de kan utvecklas. Exempelvis kan engagemang i den lokala juniorhandelskammarverksamheten, handelskammaren eller expertföreningen ha överraskande långvariga och positiva effekter även i arbetslivet.