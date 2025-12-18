Sannfinländarna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sannfinländarnas senaste destruktiva påfund, när det gäller att exponera sin politiska huvudlinje som är att stoppa invandringen, är ett rasistiskt angrepp på asiater.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Det är tydligt att det finns riksdagsledamöter som inte har klart för sig vilket ansvar en ledamot har.

Man måste kunna bete sig på ett förtroendefullt sätt.

Det är beklämmande när man hör rasistiska utfall från andra, men riksdagsledamöterna har ett betydligt större ansvar när det gäller graverande tänkesätt och uttalanden.

Det är ingen nyhet att sannfinländarna skaffar röster genom att marknadsföra sin explicita fientlighet mot utlänningar. Det går uppenbarligen hem eftersom det finns en utbredd opinion som har rasistiska uppfattningar i vårt land – tyvärr.

Ibland stöter man på individer som torgför dessa åsikter utan att på något sätt tycka att det är kontroversiellt. Den ekonomiska krisen har förvärrat situationen och lett till en radikalisering också av människans mörka egenskaper.

Sannfinländarnas gruppledare Jani Lahtinen som besitter goda egenskaper i att bortförklara diskriminerande uttalanden som partikollegerna och han själv gjort konstaterade i tisdagens A-studio att riksdagsledamoten Juha Eerola bett om ursäkt och händelsen kunde betraktas vara i det närmaste ur världen.

Så enkelt är det inte. När en nyhet publiceras är det den första reaktionen som noteras.

En ursäkt når fram i ringa utsträckning och det gäller i hösta grad på det internationella planet.

Flygbolaget Finnair har sagt att händelsen kan inverka på bolagets Asientrafik. Detta är en mätare på betydelsen.

De som arbetar för att utveckla exporten, som är av avgörande betydelse för vår ekonomi, har uttryckt bekymmer.

Har man verkligen inte krafter inom partiet som begriper det? Troligen inte. Det är hökarna som spelar första fiolen.

Finansminister Riikka Purra konstaterade för en tid sedan att utländska studerande som kommer hit åtnjuter alltför stora stöd. Om det är så bör regeringen granska situationen.

Alla vet att hur ofördelaktig vår befolkningsstruktur är. Ingen har kunnat föreslå någon mer konkret lösning på den problematiken än invandring. Jag är inte så naiv att jag tror att det skulle vara problemfritt.

Polariseringen ökar i vårt samhälle. Det finns många orsaker till det. Det är oansvarigt att sannfinländarna driver på den.