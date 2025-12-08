Satsa på den äldre befolkningens välbefinnande – för allas framtid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I en tid då allt fler av oss lever längre är det viktigare än någonsin att se till att den äldre befolkningen får de förutsättningar som behövs för att leva ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv.

Äldre behåller sin funktionsförmåga längre än tidigare, men variationen är stor – och samhället behöver anpassas därefter. Med förebyggande verksamhet och annat stöd gör samhället inbesparingar i vårdkostnaderna.

Funktionsförmåga handlar om mer än bara fysisk styrka. Den omfattar också psykisk, social och kognitiv förmåga.

För en äldre person är funktionsförmågan grunden för att kunna leva det liv man själv önskar och klara av de vardagliga aktiviteter som många av oss tar för givna.

Därför måste vi se helheten. Livskvalitet och positiv psykisk hälsa stärker funktions- förmågan, medan otillräcklig motion, ensamhet, otrygghet och överdriven alkoholkonsumtion utgör risker som kan få konsekvenser både för individ och samhälle.

Vi behöver bli bättre på att följa upp hjälpbehov tidigt.

Svårigheter att sköta sig själv, att klara vardagssysslor eller återkommande fallolyckor är varningssignaler som kräver snabba insatser.

Med rätt stöd, delaktighet och närståendes medverkan kan många äldre fortsätta vara aktiva längre – och det gynnar både deras välbefinnande och självständighet.

Kommunernas bostadspolitik, markanvändning och kollektivtrafik är därför centrala pusselbitar.

Boendemiljön spelar en avgörande roll.

Ett äldreanpassat boende handlar inte bara om bostadens utformning, utan också om närmiljön: tillgång till dagligvarubutiker, trygghet i området, trivsel och möjligheter till kultur, motion och social samvaro.

Den äldre befolkningen är inte en belastning – den är en viktig del av vårt samhälle, med erfarenhet, visdom och livskraft.

Ett samhälle där det är enkelt att ta sig till affären, delta i en hobby eller bara gå en trygg promenad är ett samhälle som stärker äldres hälsa – och som i förlängningen sparar både pengar och lidande.

Det är hög tid att vi ser på den äldre befolkningen med de rätta glasögonen.

Den äldre befolkningen är inte en belastning – den är en viktig del av vårt samhälle, med erfarenhet, visdom och livskraft.

För att ta vara på detta måste vi investera i deras välbefinnande. Det gynnar inte bara de äldre, utan hela vårt samhälle, idag och i framtiden.

Vi seniorer vill skapa ett samhälle där alla kan åldras med värdighet, trygghet och livsglädje.