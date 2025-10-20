"Sjöstaden", tack!
Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.
Tyvärr har man i Finland länge slentrianmässigt översatt finskans "meri" till "hav" i nybildade ortnamn. ÅU:s reportage (19.10) om den planerade "Havsstaden" i Åbo bär syn för sägen.
Det hävdvunna svenska språkbruket använder dock hellre "sjö" än "hav" i sådana sammanhang.
Vi är "på sjön" och åker "till sjöss".
Vårt hav heter Östersjön.
I linje med detta heter en ny stadsdel i Stockholm Hammarby sjöstad. Mariehamn har sitt Sjökvarter.
Sjöfartsstaden Åbo ska inte vara sämre. Följaktligen bör det svenska namnet på det planerade området vara Sjöstaden.