Trump, Putin och Europa

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Girighet och narcissism är en farlig kompass: ingenting är heligt, men allt har sitt pris. För Putin är Trump en biljett till världspolitikens centrum.

Antti Yrjönen

Värdebaserad realism är ett begrepp som introducerades i den finska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten när det lanserades av president Alexander Stubb i slutet av 2023. Enkelt uttryckt är det frågan om förhållandet mellan värderingar och intressen.

Ett år senare höll Donald Trump sitt segertal i West Palm Beach efter att ha vunnit det amerikanska presidentvalet för andra gången.

Under sin kampanj gav Trump många löften, bland annat att skapa fred i Ukraina på en enda dag. Nu, efter nästan ett år i ämbetet, kan hans mål om att uppnå fred i Ukraina vara närmare än någonsin.

I Trumps värld finns det inga angripare och inga försvarare. Det finns bara konflikter och de intressen som är förknippade med dem.

I Gaza har vi redan sett hur fred som ett absolut värde eller skyddet av den svagare parten hamnar i bakgrunden när en affärsman styrs av personliga intressen och ekonomi.

Girighet och narcissism är en farlig kompass: ingenting är heligt, men allt har sitt pris.

Och när detta kombineras med Trumps totala oförutsägbarhet är resten av världen alltid på helspänn och undrar vilken väg Washington kommer att ta.

Medan vi i Europa – helt riktigt – ser Vladimir Putins anfallskrig som ett existentiellt hot mot västvärldens säkerhet och värderingar som demokrati och rättsstatsprincipen, är det för Trump bara en spegelbild, en man som öppet använder makt och våld för att driva sina egna intressen.

För Putin är Trump en biljett till världspolitikens centrum. Besöket i Alaska var ett perfekt exempel på detta: ingenting avtalades, ingenting lovades, men Putin fick se viktig ut.

När det första utkastet till den 28-punkter långa fredsplanen läckte ut till allmänheten påminde dess innehåll om ett kapitulationsavtal med Ukraina som hastigt klottrats ner på ett cigarettpaket.

Både Kreml och Trumps pro-ryska rådgivarkrets var inblandade i bakgrunden.

Budskapet var otvetydigt: Ukraina, målet för attacken, skulle ge efter så att Putin kunde framstå som vinnaren, åtminstone på ytan.

Detta väckte äntligen Europa, som hotade att hamna utanför spelet där de ”stora männen” kom överens om detaljerna över huvudet på Europa och Ukraina.

Om Putins lärdom av anfallskriget är att gränser kan flyttas med våld, finns det ingen stabil framtid för Europa.

Det är svårt för europeiska ledare att delta i förhandlingar där fokus ligger på militär makt, auktoritet och kalla intressen – inte värderingar eller rättvisa.

Trump anser också att Ukraina och Europa är lättare mål för påtryckningar än Putin, eftersom de är underkastade hans starka säkerhetspolitik.

Zelenskyj och europeiska ledare är väl medvetna om detta, och försöken att övertyga Trump om att Ryssland är en gemensam fiende har varit ihärdiga men inte helt framgångsrika.

Det är viktigt att reagera på denna utveckling, eftersom urholkningen av ett regel- och värdebaserat system just är målet för auktoritära ledare och starka män.

Denna obalans skapar en betydande risk för att en eventuell fred inte kommer att vara rättvis i förhållande till orsakerna till kriget. Om Putins lärdom av anfallskriget är att gränser kan flyttas med våld, finns det ingen stabil framtid för Europa.

De europeiska ledarna måste hitta en ny, högre växel i sin diplomati som öppnar upp utrymme vid förhandlingsbordet.

Endast på detta sätt kan de europeiska länderna påverka den farliga turbulensen där värden trampas på av intressen.

Det är viktigt att reagera på denna utveckling, eftersom urholkningen av ett regel- och värdebaserat system just är målet för auktoritära ledare och starka män.

Samtidigt handlar det om att stödja Ukraina och stärka dess position i förhandlingarna.

I slutändan är det bara ukrainarna som kan avgöra vilket pris de är villiga att betala för fred och för alla de uppoffringar de har gjort i nästan fyra år.

Här kan du läsa fler kolumner av Timo Furuholm.