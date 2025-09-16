Varhas beslut om Pasendo väcker oro och frågor

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varhas beslut om att säga upp avtalet med äldreboendet Pasendo i Kimito väcker oro och fler frågor än svar.

LÄS OCKSÅ Varha säger upp avtal med Pasendo i Kimito – allvarliga brister har upptäckts

Pasendo är en populär boendenhet. Några klagomål från boende eller anhöriga har inte noterats, tvärtom.

Varha uppger som skäl att det i enhetens verksamhet, egenkontroll och säkerhet har upptäckts allvarliga oklarheter och brister.

Har bristerna i Pasendos verksamhet äventyrat klienternas välbefinnande och hälsa?

Den första fråga som infinner sig är om Varha har gjort tillräckligt för att tillsammans med Pasendo lösa frågorna som lett till deras beslut?

Pasendo uppfattar att frågorna långt handlar om en avancerad byråkrati.

Att i detta läge ta till så drastiska åtgärder som att säga upp platser måste ses som mycket allvarligt.

Den första fråga som infinner sig är om Varha har gjort tillräckligt för att tillsammans med Pasendo lösa frågorna som lett till deras beslut?

Har dialogen funnits där och viljan att hjälpa sina vårdproducenter att lösa eventuella problem. Finns det vilja så brukar man kunna lösa också svåra och komplicerade frågor.

Vilket hade varit klokt ifall man verkligen vill stödja mindre producenter och också respektera klienterna önskemål.

Bristen på platser inom äldreomsorgen är stor.

Äldre personer som är färdigbehandlade upptar platser inom specialsjukvården och på hälsocentralsjukhus. Köerna växer och sjuka får vänta på en vårdplats.

Några lediga boendeplatser i Kimitoöns kommun finns knappast utan de boende skickas iväg till lediga platser runt om i Egentliga Finland. Är det så här vi vill ha det i framtiden?

Är det så här Varha vill trygga de boendes säkerhet och välbefinnande, skäl man uppger som grund för beslutet.

Patientsäkerhet och vårdkvalitet är givetvis det allra viktigaste. Anser ändå att man kontinuerligt måste utvärdera och se över rådande regelverk.

Finns det till exempel en risk för att Varhas byråkratiska djungel ställer krav som gör att man missar målet, att sätta klientens behov i centrum?