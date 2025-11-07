Västbanan och Kustbanan är likvärdiga

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Markus Blomquist slår huvudet på spiken i sitt inlägg 7.11: att bygga ut Kustbanan så att den matchar Västbanan kostar ungefär lika mycket som att bygga den senare.

Han slår också fast att det inte handlar om minuterna utan om säkerheten och tillförlitligheten. Problemet är att Kustbanan är enkelspårig. Det har dock inte varit tal om att Västbanan skulle bli dubbelspårig.

Om Trafikledsverkets kalkyler mot förmodan skulle utgå från dubbelspår räknar de ju i så fall med dubbelspår också på Kustbanan ("lika snabb och kapacitetsstark").

Den avgörande frågan är inte ny bana eller inte, utan den om dubbelspår.

Varför inte satsa på Kustbanan i stället för att lägga ner stora områden under en ny bana? Det är inte fråga om ett halvbra alternativ, utan med Trafikledsverkets ord ett likvärdigt dito.

Till slut en fråga till Västbanans förespråkare: borde inte banan absolut byggas med västeuropeisk spårvidd?

Sistnämnda brukar ju ingå i önskelistorna med Västbanan, Kvarkenbron, fast förbindelse mellan Åbo och Stockholm och Tallinntunnel. Då ska man väl inte bygga nya banor med rysk spårvidd.