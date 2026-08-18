Erfarenhet möter nya möjligheter – tankar efter två projektår

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Människor fortsätter att växa långt längre än vi ibland tror.

Efter två år som projektledare för Yrkeshögskolan Novias projekt Restart – seniorer som resurs för företag och samhälle och EntrÅ – Entreprenörskap och hälsa i Åboland är det dags att sätta punkt.

Restart har handlat om seniorer som en resurs för arbetslivet och samhället. Erfarenhet, yrkeskunskap och livserfarenhet försvinner inte när man fyller 55, 60 eller 65. Tvärtom.

Trots det är erfarna medarbetare tvungna att lämna arbetslivet tidigare än de egentligen önskar och samtidigt har många arbetsgivare brist på arbetskraft och kompetens. Det är en märklig paradox. Det talas om livslångt lärande, men ibland verkar vi ändå utgå från att människors utvecklingsmöjligheter har ett bäst före-datum.

Jag har själv fått uppleva det motsatta. Yrkeshögskolan Novia anställde mig som projektledare trots att jag befinner mig i slutet av min arbetskarriär.

Anställningen har gett en möjlighet att fortsätta utvecklas, bidra med min erfarenhet och samtidigt lära mig mycket nytt. Jag önskar att fler arbetsgivare skulle våga göra samma sak.

En arbetsplats behöver inte bestå av människor som befinner sig i samma livsskede eller har samma erfarenheter. Under projekttiden har jag arbetat med kollegor som är betydligt yngre än jag och samarbetet har varit ömsesidigt givande.

På en arbetsplats där flera generationer möts uppstår möjligheter till ömsesidigt lärande. Erfarenhet och nya perspektiv behöver inte stå i motsats till varandra.

Människor fortsätter att växa långt längre än vi ibland tror. Oavsett om det handlar om att starta företag, lära sig ny teknik, byta arbetsuppgifter eller plantera sin första rabatt finns det alltid utrymme för något nytt – en trädgård blir aldrig färdig – några växter blommar tidigt, andra sent. Vissa försvinner och nya tillkommer. Det är just mångfalden och förändringen som gör den levande.

På en arbetsplats där flera generationer möts uppstår möjligheter till ömsesidigt lärande. Erfarenhet och nya perspektiv behöver inte stå i motsats till varandra. Tvärtom blir de starkare tillsammans.

En trädgård mår bra av diversitet, olika växter har olika egenskaper och behov och tillsammans skapar de en rikare helhet. Trädgårdar planeras ofta så att blomningen och skördetiden ska bli så lång som möjligt. Alla växter behöver inte blomma samtidigt för att trädgården ska vara vacker och diversitet i en trädgård ger även bättre skörd.

EntrÅ har gett mig ett annat perspektiv på människors möjligheter. Under projektets gång har jag mött många engagerade personer inom vård- och välfärdssektorn med idéer, kompetens och en vilja att påverka sin eget arbete. Jag hoppas att utvecklingen av entreprenörskap inom hälsa och välfärd fortsätter. Vi behöver prata mer om entreprenörskap som ett möjligt karriäralternativ, särskilt med studerande redan under studietiden. Då har framtidens professionella bättre möjligheter att utveckla tjänster som samhället behöver.

Även mitt eget arbete har förändrats under projekttiden. AI har blivit ett verktyg som hjälper mig att effektivisera arbetet och framför allt att sortera och strukturera både

data och tankar. Ny teknik ersätter inte erfarenhet, men den kan förstärka den. Nya möjligheter kan kombineras med den kunskap man redan har.

Jag tror att arbetslivet fungerar på samma sätt. Det behöver människor som vågar pröva nya vägar, oavsett ålder.

När mina projekt nu avslutas hoppas jag att tankarna bakom både Restart och EntrÅ fortsätter att leva vidare. Att arbetsgivare vågar se värdet i människor i olika åldrar. Att studerande inom hälsa och välfärd får syn på entreprenörskap som en möjlig väg. Och att vi alla, oavsett i vilket livsskede vi befinner oss, vågar tänka att det finns ett nästa kapitel och möjligheter att hitta nya vägar när livet förändras.

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