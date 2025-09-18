Europas trovärdighet i Rysslands test – mer åtgärder behövs

Privat

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det behövs fler beslut, nya sanktioner och starkare tryck mot Ryssland.

Mer än elva år har gått sedan Ryssland olagligt annekterade Krim.

Det är tydligt att Europas reaktion då inte var tillräcklig.

Mer än tre år har gått sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig mot Ukraina.

Det är tydligt att Europas reaktion inte heller då var tillräcklig.

Förra veckan kränkte Ryssland luftrummet över EU- och Natolandet Polen. Vad är Europas reaktion nu?

Finland har under de senaste åren stärkt sitt eget försvar avsevärt.

Finland gör, sett till sin storlek, också mycket för att stödja Ukraina. Europa är som helhet Ukrainas största stödjare.

Detta är dock inte tillräckligt.

Kriget i Europa fortsätter varje dag och natt.

När Ryssland testar gränser och enighet måste Europa svara.

Det behövs fler beslut, nya sanktioner och starkare tryck mot Ryssland.

Dessa beslut måste fattas målmedvetet och enat. Ryssland respekterar endast styrka.

Europas säkerhetsmiljö har genom det anfallskrig som Ryssland inlett förändrats permanent, och därför är EU:s förmåga att stödja Ukraina samt stärka sitt eget försvar och sin krisberedskap den fråga som i högst grad kommer att forma vår framtid.

När Ryssland testar gränser och enighet måste Europa svara. Vår säkerhet vilar på vår egen förmåga att försvara oss.

Europa måste alltså ta ansvar för sin egen säkerhet, för sin egen framtid.

Frågan gäller inte bara Ukraina, utan också Europas och Natos gemensamma försvar. Det är vår uppgift att värna om dess trovärdighet.

Hur långt är vi beredda att gå för att trygga säkerheten? Ansvaret kan inte skjutas över på någon annan.

Det betyder att vi måste vara beredda att acceptera att nödvändiga beslut också kan kräva risktagande och uppoffringar.

Här kan du läsa fler kolumner av Saara-Sofia Sirén.