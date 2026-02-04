Finland måste minska sitt digitala beroende, inte förstärka det ytterligare

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Microsoft, Google och Amazon kontrollerar tillsammans 70 procent av marknaden för molntjänster i Europa. Om de vill kan dessa företag praktiskt taget lamslå vårt samhälle.

Vi har gått in i en ny era av imperialism i världspolitiken, där auktoritära högerextrema ledare som Trump och Putin bygger upp en världsordning där endast makt och storlek spelar roll.

De använder också i allt högre grad teknologi för att kontrollera människor och påverka den allmänna opinionen.

I USA har Trumpadministrationen mycket starka band till de gigantiska techföretagen, som även var starkt närvarande när han svors in som president.

Sociala medieplattformar som Meta och X formar vår världsbild, vare sig vi vill det eller inte.

I Europa har vi därför nu vaknat till hur viktigt det är att göra oss mer digitalt oberoende.

Vi kan inte blunda för den betydande makt som amerikanska techjättar har över oss.

80 procent av all den digitala infrastruktur som används i Europa kommer utifrån.

Om de vill kan dessa företag praktiskt taget lamslå vårt samhälle. Därför behöver vi europeiska alternativ till dessa företag.

Ur Finlands perspektiv har två av de mest obegripliga exemplen på digitalt beroende på senare tid varit beslutet om att överföra valdata och rösträkning till Amazon Web Services (AWS) servrar och överföringen av FPA:s kunddata till Salesforce-servrar i USA.

I och med reformen av FPA:s förmånsbehandlingssystem kommer människors kunddata att lagras i molntjänsterna hos det amerikanska företaget Salesforce.

I båda dessa fall har man tidigare förvarat datan på servrar i Finland, men nu av besparingsskäl istället valt att övergå till amerikanska molntjänster.

Lyckligtvis har Justitieministeriet sagt att det kommer att ompröva sitt beslut om överföringen av valdata.

Inledningsvis, år 2027, kommer data som rör militärtjänstgöring, familjepensioner och rehabiliteringsförmåner att överföras.

Förutom namn och adresser innehåller servrarna känslig information om människors läkarbesök och recept.

När det gäller militära förmåner kan man anta att informationen också rör militärtjänstgöring. Denna information kan lätt användas för att skada människor och vårt samhälle.

Till råga på allt kopplades Salesforce i höstas till ett dataintrång som drabbade 2,5 miljarder människor, vilket i praktiken innebär alla Gmail-användare.

I en tid när det inte är någon överdrift att tala om teknofascism är det absolut nödvändigt att bygga upp digital självständighet och ta bättre hand om människors integritet och grundläggande rättigheter även i den digitala världen.

Jag kan inte låta bli att dra paralleller till den applikation som används av den amerikanska myndigheten ICE, som använder myndighetsregister för att skapa kartor över personer som kan komma att utvisas baserat på social- och hälsorelaterad data.

