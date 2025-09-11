Låt vårdens alla blommor blomma

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Trots vårens myndighetslarm om patienter som blir liggande på ÅUCS jour och att det inte finns tillräckligt många platser för fortsatt vård kommer nu nya rapporter som tydligt visar att sjuka får vänta medan flera hundra patienter vårdas på fel nivå.

Så här säger Mikko Pietilä, resultatområdesdirektör i ÅUCS till ÅU: ”Vi har ett problem som kostar mycket ‒ men som också är dyrt att lösa”

LÄS OCKSÅ Äldre kvar på sjukhus i onödan – proppfulla avdelningar i somras trots myndighetslarm

I somras fanns det dagar då över 200 äldre låg på hälsocentralernas sjukhusavdelningar – utan att vara akut sjuka.

Samtidigt kunde uppemot 100 patienter vara intagna på Åbo universitetscentralsjukhus, trots att de inte behövde specialsjukvård, skriver ÅU.

Den nuvarande situationen kostar skattebetalarna stora summor. En plats på ett hälsocentralsjukhus kostar minst tre gånger så mycket som en plats på ett äldreboende. En plats inom specialsjukvården kostar väldigt mycket mer.

Inte heller nämns de kostnader som ofta uppstår när patienter vårdas på fel nivå.

Man får lätt uppfattningen att den offentliga sjukvården idag väljer att ställa patienter i dyra köer, hellre än att utöka samarbetet med privata och tredje sektorns vårdgivare.

Livskvaliteten försämras, hen blir ganska snabbt institutionaliserad och förlorar delar av sin förmåga att själv, så långt som möjligt, hantera sitt liv.

Man får lätt uppfattningen att den offentliga sjukvården idag väljer att ställa patienter i dyra köer, hellre än att utöka samarbetet med privata och tredje sektorns vårdgivare.

Om detta inte ändras så blir vi alla förlorare, men mest av allt de äldre eller sjuka, som utan privata vårdförsäkringar förlitar sig på att det offentliga systemet fungerar.

Att bygga upp fungerande vårdkedjor, hemsjukhusvård, rehabiliterande verksamhet med mera är givetvis viktigt och något att se fram emot på sikt, men vi är inte där nu.

Det som borde gälla just nu är att ta vara på alla resurser som finns inom vård- och omsorgssektorn, låta alla blommor blomma.

Vi behöver en smart och inkluderande samverkan mellan offentlig, privat och tredje sektor som kan erbjuda patienter en kostnadseffektiv vård på rätt nivå, nära hemmet och på sitt modersmål.

Den offentliga vården måste sträcka ut en hand och skapa långsiktiga samarbetsavtal som gör att också små- och medelstora aktörer vågar satsa på nybyggen och verksamhetsutveckling.