Åbo juniorhandelskammare – 68 år av samhälleligt inflytande

Åbo juniorhandelskammare har sedan 1957 deltagit aktivt i Åboregionens utveckling.

Under mer än sex årtionden har vi samlat unga ledare, entreprenörer, experter och samhällsaktörer för att tillsammans initiera projekt som lämnat bestående avtryck både i näringslivet och i hela Åboregionen.

Genom åren har vi haft förmånen att vara den drivande kraften bakom flera betydande initiativ.

Tävlingen Tuottava idea, som lanserades 1977, har under en period på nästan 50 år lyft fram innovationer som idag erkänns på nationell nivå.

Med den årliga utmärkelsen Turun Kehittäjä hedrar vi aktörer som gjort exceptionella insatser för Åboregionens framåtskridande.

Projektet Pop Out Turku synliggjorde åboländska företags framgångshistorier inom internationalisering.

Dessa exempel visar på ett unikt sätt juniorhandelskammarens förmåga att förena samhällelig påverkan med näringslivets behov, vilket verkligen behövs i dagens läge.

I Liisa Enkvists artikel i Turun Sanomat 11.9.2025 står det bland annat att Egentliga Finlands företagare är pessimistiska över den ekonomiska framtiden och att det verkar som ingen tycks ha svar på hur denna ekonomiska svacka ska tacklas.

Åbo juniorhandelskammare vill vara med och dra sitt strå till stacken med sitt senaste projekt Kuilu, som påbörjades i år.

Projektets idé är att bygga broar mellan arbetslivet och unga talanger, för att säkerställa att kompetensen stannar kvar i Åboregionen även efter avslutade studier.

Utöver samhälleliga projekt fungerar Åbo juniorhandelskammare som en ledarskapsorganisation för unga blivande ledare.

Ämnet är högaktuellt, då det under september månad publicerats ovanligt många artiklar i bland annat Helsingin Sanomat och Kauppalehti om att nivån på finländska företagsledare anses otillräcklig.

Ledarskap är inget som lärs ut i skolorna, utan det utvecklas enbart genom praktisk erfarenhet – och här har juniorhandelskammarna runtom i Finland spelat en betydande roll genom sina insatser.

Åbo juniorhandelskammare är varken en traditionell handelskammare eller en arbetsgivarorganisation, utan en plattform där nästa generation av ledare får växa genom meningsfullt arbete i samverkan med näringslivet.

Hos oss ges möjligheten att pröva, lära och bygga nätverk i en unik miljö – alltid i samarbete med verkliga projekt och samarbetspartner.

När vi blickar framåt är juniorhandelskammarens tema för nästa år ”Receptet för framgång”.

I dess kärna finns frågan om vilka ingredienser som skapar långsiktig framgång för individer, företag och hela samhället. Svaret ligger i mod, samarbete, målmedvetet arbete och förmågan att förnya sig.

För oss är framgång inte endast enskilda prestationer, utan framför allt förmågan att tillsammans bygga något större. Därför vill vi fortsätta att vara en aktiv partner i Åbos näringsliv och en plattform där unga ledare kan utvecklas – allt för en ekonomiskt och kulturellt starkare Åbo!