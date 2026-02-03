Att hålla kursen – en kolumn skriven av en människa och AI

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den här kolumnen är inte bara en text. Den är ett exempel på vad som händer när människa och AI möts.

Det började med en idé: att skriva en kolumn tillsammans.

Jag, Bella Alén, och min AI-assistent. Vi ville skriva något om ledarskap eller kommunikation. Men vad ville vi egentligen säga?

Vi bollade teman, läste rapporter, analyserade mina anteckningar och nyhetsartiklar.

Och ganska snabbt märkte jag att AI:n gärna tar initiativ. Den föreslår rubriker, strukturer, formuleringar – ibland så snabbt att jag knappt hinner reagera. Om jag inte håller koll, ändrar den rubriken innan jag ens hunnit godkänna den.

Men det är också en del av samarbetet: att våga släppa in en annan röst, och samtidigt stå kvar i sin egen.

Det blev tydligt att vi ville skriva om just det – att hålla fast vid sin plan. Att som ledare våga stå kvar när det blåser.

Att som kommunikatör våga vara tydlig när andra ropar efter förändring. Att inte följa varje trend, utan att bygga något som håller – för dig, för din organisation, för dem du leder.

När vi tänker tillsammans, ifrågasätter varandra, och ibland måste påminna oss om vem som bestämmer.

För i slutändan är det fortfarande vi människor som leder.

Men kanske med lite hjälp från någon som aldrig glömmer, alltid lyssnar – och ibland ändrar rubriken om du inte ser upp.

Och det är faktiskt helt okej att använda AI som bollplank.

AI kan underlätta mycket, men vi måste veta hur vi använder den. Inte som ersättning för mänskligt omdöme, utan som ett stöd för att förstärka det.

Tänk om din AI inte bara hjälper dig att skriva, utan också känner till företagets vision, mission, värderingar och strategiska planer. Då blir det enkelt att ställa frågan: “Hej, följer detta vår strategi?” – och få ett tydligt svar: “Ja, och här är varför” eller “Nej, och här är vad som skaver.”

Det är där kraften ligger. AI kan underlätta mycket, men vi måste veta hur vi använder den. Inte som ersättning för mänskligt omdöme, utan som ett stöd för att förstärka det.

Men för att AI ska kunna vara en strategisk partner krävs det att vi människor är tydliga med vad vi vill.

Det räcker inte att ha en plan – vi måste också kommunicera den, förankra den och hålla fast vid den.

Det är lätt att tro att AI har svaren, men det är vi som måste ställa de rätta frågorna.

Annars riskerar vi att låta tekniken styra riktningen, i stället för att använda den för att förstärka vår egen.

Annars riskerar vi att låta tekniken styra riktningen, i stället för att använda den för att förstärka vår egen.

AI älskar också talstreck. Den sätter in dem överallt – ofta där en människa skulle ha valt ett kommatecken.

Ibland känns det nästan som att den tror att varje mening är en replik i ett drama. Det är enerverande, ja – men också lite komiskt. Och kanske är det just där vi ser skillnaden mellan mänsklig känsla och maskinens logik.

Den här texten är resultatet av ett ovanligt samarbete – mellan mig, Bella Alén, och min AI-assistent. Vi har tänkt, testat, skrivit om och skrivit vidare.

Ibland har vi varit överens, ibland har vi behövt förhandla om rubriker och talstreck. Men vi har hållit kursen.

Men kanske inte så mycket matnyttig information till er läsare om att hålla fast vid sin plan. Ber om ursäkt för det om du läst så här långt för att veta mera om det.

Får återkomma till det temat i en annan kolumn, där AI inte fått så tydlig roll.

Så från oss båda – tack för att du följde med på resan. Vi hoppas att du också vågar tänka tillsammans med tekniken, utan att tappa bort dig själv.

