En avgörande tid för Europas framtid

Frågorna på mitt arbetsbord i Bryssel och Strasbourg är många. Att stärka Europas försvar, säkerhet och beredskap är just nu vår viktigaste uppgift.

Var finns din arbetsplats? Hinner du alls komma hem till Finland nu då du är Europaparlamentariker? Vad jobbar ni riktigt med i Europaparlamentet? Det är frågor jag möter då jag rör mig ute bland folk i mitt hemland.

Att vara en av Finlands 15 Europaparlamentariker är ett viktigt och meningsfullt uppdrag.

Ingen dag är riktigt den andra lik. Mitt och därigenom SFP:s huvudsakliga kontor finns i Bryssel, men Europaparlamentet sammanträder också tolv veckor om året till session i Strasbourg. Något som jag och många med mig tycker är onödigt.

Men eftersom det finns inskrivet i EU:s grundfördrag, kommer det förbli så, så länge Belgien och Frankrike står fast vid att det ska finnas två mötesplatser.

Europaparlamentet leds av talman Roberta Metsola från Malta. Under den senaste sessionsveckan hade jag glädjen att träffa och diskutera med henne i hennes arbetsrum på femtonde våningen.

Hon hade väldigt god koll på varifrån jag var hemma, och under vårt samtal kom vi in på såväl Svenskfinland som Finland i stort och vår långa östgräns till Ryssland, som också är EU:s yttre gräns.

Vi hann diskutera allt från världsläget till utskottsarbetet i parlamentet och sommaren i Finland.

Samtidigt behöver vi jobba för ökad konkurrenskraft, mindre byråkrati för våra företag och fler jobb i våra europeiska länder.

Jobbet med EU:s följande långtidsbudget sysselsätter också parlamentet, och för Finlands del är de föreslagna nedskärningarna för jordbruket ett bekymmer som måste tas på allvar.

Just nu befinner vi oss i en avgörande stund för Ukrainas framtid.

Men nu är det dags att gå längre och också använda de frysta ryska tillgångarnas kapital för Ukraina.

Putin som startade kriget har förorsakat olidligt mänskligt lidande och enorm förstörelse i Ukraina.

Därför är det också Putin och hans Ryssland som ska tvingas betala. Nu finns alla möjligheter för EU att sätta ner foten.

Ryssland har tillgångar på cirka 200 miljarder euro i Europa, mestadels i Belgien, och de medlen är frysta, så Ryssland inte kommer åt dem.

Avkastningen på pengarna skickas redan till Ukraina och det är bra.

Då kan Europa verkligen ändra läget till Ukrainas fördel och sätta press på Ryssland.

Medlemsländer med egna nationella intressen måste sluta bromsa – de frysta ryska miljarderna måste fås i bruk.

Ukraina behöver dem för både försvarsutgifter och för återuppbyggnaden. Vi ska minnas att Ukrainas kamp för frihet och självständighet också handlar om vår allas framtid i Europa.

I Finland är alla partier enade gällande behovet av att stöda Ukraina både ekonomiskt och militärt.

Även om det också i Europaparlamentet finns en majoritet för detta finns det grupper både på ytterhögerkanten och vänsterkanten som inte har samma syn.

Trots att de nordiska parlamentarikerna stödde resolutionen är det trist att se att ytterhögerns och vänsterns intressen kan sammanfalla, fastän också med olika motiveringar.

I Vänstergruppen, till vilken också Vänsterförbundet i Finland hör, röstade exempelvis en överväldigande majoritet av parlamentarikerna inte för en resolution om Ukraina i september.

Samtidigt som vi fortsätter att starkt stöda Ukraina behöver vi stärka hela Europas försvar.

Jag har nyligen blivit utnämnd till huvudförhandlare av utskottet för inre marknaden då det gäller ett viktigt lagförslag om just det.

Det handlar om att underlätta försvarsupphandlingar, påskynda rörligheten av försvarsprodukter inom EU samt främja av nya innovationer inom försvarssektorn kan tas i bruk. Detta uppdrag känns speciellt meningsfullt just nu i denna avgörande tid för Europas framtid.

