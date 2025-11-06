En välfungerande infrastruktur skapar grunden för ett djupare samarbete

Ju bättre vi är förbundna med andra länder, desto starkare tryggar vi vår säkerhet och ekonomi. En fungerande infrastruktur är grunden för allt annat samarbete.

Rysslands angrepp på Ukraina har förändrat Europas säkerhetsläge permanent.

Betydelsen av samarbete och förbindelser framhävs nu mer än någonsin, både i Norden och i hela Europa.

Finland har alltid hört till väst, men geografiskt ligger vi i Europas utkant.

Därför är det särskilt viktigt för oss att bygga täta förbindelser framför allt västerut.

Utmaningen med stora förbindelseprojekt är den politiska kortsiktigheten.

Utan goda förbindelser uppstår varken smidig handel, resande eller ett gemensamt försvar.

Regeringen har insett detta och utrett flera gränsöverskridande projekt: en fast förbindelse över Kvarken, att utsträcka den europeiska spårvidden norrut samt en förbindelse mellan Helsingfors och Tallinn.

Ett naturligt nästa steg vore att utreda en fast förbindelse längs sträckan Helsingfors–Åbo–Stockholm. Det skulle skapa en genuint nordisk transportaxel och stärka hela regionens konkurrenskraft och säkerhet.

Man borde våga tänka tillräckligt stort, såsom med ett perspektiv på hundra år.

I det nordiska samarbetet behövs just detta: en gemensam långsiktig vision för hur framtidens samarbete kan se ut och hur det kan stärka säkerhet, konkurrenskraft och gemensamma värderingar.

Europeiska unionen stöder gränsöverskridande förbindelser genom CEF-programmet.

Betydande finansiering beviljas åt de projekt som tjänar hela unionens transportnät.

För att Finland ska få sin andel av denna finansiering måste vi ha en tydlig trafikstrategi och prioriterade projekt.

Utan en strategi hamnar vi i skuggan av andra länder.

Långsiktig planering möjliggör koppling av Finlands projekt till EU:s TEN-T-nätverk och de nordiska utvecklingslinjerna, vilket stärker möjligheterna att få finansiering och investeringar. Dessa möjligheter är viktiga att ta till vara.

Det handlar inte bara om transportinvesteringar, utan om säkerhetspolitiska och ekonomiska förbindelser som knyter Finland tätare till väst. En välfungerande infrastruktur är den grund på vilken vi kan bygga ett djupare samarbete och en starkare framtid på många olika sätt.

