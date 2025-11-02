Jag tänder ett ljus för det liv vi hade tillsammans

Privat Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling.

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag vill tända ett ljus på alla helgons dag för dig. Jag saknar dig. Jag vill tända ett ljus vid din grav och stå där en stund och minnas det liv vi fick dela med varandra. Jag minns dig.

Jag minns dina mörka lockar, dina mjuka händer och dina gröna lekfulla ögon. Stegen jag går till din grav känns inte lätta, men jag vill ta dem.

Jag vill tända ett ljus för det liv vi fick tillsammans. Vårt gemensamma liv som gett mig glädje och skratt, ibland ilska, irritation och sorg, och så mycket värme och kärlek.

Jag vill tända ett ljus för midsommaren vi satt i trädgården och åt sill och potatis, för att senare åka på gudstjänst tillsammans. Jag vill tända ett ljus för din bestämdhet och min näsa som jag ärvt av dig. Jag vill tända ett ljus för den stund vi fick tillsammans hemma, då din sjukdom redan var långt gången och du hade smärtor, men steg upp ur sängen för att dricka röd jaffa och äta smördegskex tillsammans.

Jag vill tända ett ljus för allt som blev på hälft i ditt liv innan du blev sjuk. Mattan som var på hälft i vävstolen, fotona du skulle limma in i albumet och skriva om. Jag vill tända ett ljus för det som vi planerat, men inte blev av. Vi fick inte se Barcelona tillsammans. Du lärde mig inte hur man gör fil.

Du hann inte berätta mer om livet innan jag föddes, hur ditt liv var då, hur världen såg ut, hur din ungdom såg ut, vem som var din första pojkvän och vad du tyckte då var det viktigaste i livet. Jag vill tända ett ljus för det jag önskat vi ännu gjort tillsammans, men som inte blev av. Jag vill tända ett ljus för de drömmar som jag hade, men inte visste om, som nu inte blir av.

Jag hade önskat att du träffat min första pojkvän och lärt känna honom, se mig bli student och kommit och hälsa på till Åbo. Jag önskar att du skulle ha varit på min prästvigning. Tänk om vi kunnat dela flera jular med varandra eller cykla till stranden tillsammans igen. Du älskade att simma.

Jag vill tända ett ljus för att jag inte hann berätta för dig att jag blivit antagen till teologiska fakulteten. Du skulle ha glatt dig över det. För mig betydde det mycket att jag kunde dela tron med dig.

Nu när jag står vid din grav ber jag om välsignelsen över dig Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

Jag tänder ett ljus och tackar för livet vi fick dela. Jag ber att Gud ska se mig, mitt i min saknad och sorg.