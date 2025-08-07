Mobbning är farligt – och olagligt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Mobbning är olagligt – och den måste förebyggas på alla plan. Konsekvenserna är allvarliga.

Ett nytt läsår står vid dörren. Det brukar innebära förväntningar, men tyvärr känns det inte lätt för alla.

För en del kan det kännas tungt att skolan börjar igen. Jag vill ta upp mobbningen i skolan som alltför många måste leva med.

Mobbning är ett mycket otrevligt fenomen och kan inte accepteras över huvud taget.

Tyvärr är den ibland svår att upptäcka.

Mobbning kan ske på nätet eller alltid just när ingen vuxen ser det. Både under och efter skoldagen.

Orsakerna till varför jag vill varna om mobbningens allvarliga konsekvenser är två.

För det första, kan mobbning orsaka långtgående problem för den som drabbas, problem som finns länge i livet.

För det andra är ämnet personligt för mig eftersom jag själv mobbades.

Det tog länge innan jag vågade tala om mobbningen på grund av skammen att ha varit utsatt.

För egen del kom jag över det i högstadiet.

Mobbningen var främst verbal, men psykiskt mycket belastande.

Själv klarade jag mig tack vare en trygg familj och min teaterhobby, där jag fick nya vänner.

Jag minns att jag tog upp det med en vuxen på skolan men jag togs inte på allvar.

Det fick mig att få ännu tjockare hud för att tåla allt. Det var inte klokt, men som barn vet man inte alltid vad som är rätt för en själv.

Med mitt exempel vill jag lyfta fram det finns många som upplevt mobbning. Det är många som kommer över det men det finns tyvärr också de som inte gör det.

Kriminalkommissarie Jukka Kero pratade i sitt sommarprat i Yle Vega om det ökade våldet i skolorna.

Han reflekterade också över mobbningen och dess allvarliga konsekvenser.

Mobbning är dessutom olagligt – och den måste förebyggas på alla plan. I takt med att illamåendet bland unga ökar måste vi som samhälle reagera.

Risken att mobbningen annars bara ökar är påtaglig.

Faktum är att grunden för barnets välmående alltid ändå byggs i familjen.

Vi måste satsa mer på barnens välmående från unga år. Också familjer behöver stöd. Mycket ansvar sätts redan på skolan, faktum är att grunden för barnets välmående alltid ändå byggs i familjen. Därför måste fokus finnas också där.

Det är bra att telefonanvändningen nu begränsas i skolan och att stödet för barn och unga i skolan stärks.

Samarbetet mellan polisen, skolan, socialen och hemmet är viktigt. Polisens resurser måste garanteras i syfte att kunna ingripa i tid.

Det finns flera oroväckande signaler.

Finlands svenska lärarförbunds (FSL) enkät bland sina medlemmar visar att hela 70 procent av de som svarade i Nyland menade att resurserna inom elevvården har försämrats i och med vårdreformen. Det här gällde både västra och östra Nyland. Saker har alltså gått åt fel håll.

Vi måste också undvika att barn blir ensamma.

Sommaren är för många föräldrar en svår tid då man jobbar ännu i juni då skolorna redan är på sommarlov.

Det finns förstås barnläger av olika slag, men dessa baserar sig ofta på tredje sektorns och kommunernas verksamhet.

I dagens värld är det ekonomiska utrymmet tajt och all verksamhet granskas noga.

Många barn mår bra idag, men vi måste också se till dem som mår illa.

Vi behöver på alla plan motarbeta mobbning. Alla barn har rätt till en trygg vardag.

