Musikens magi – ett kalejdoskop av tankar och upplevelser

Antti Korpinen

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Lyssna mer på musik! Lyssna till nya typer av musik, nytt och gammalt, udda och mainstream.

Jag körde till Åbo häromkvällen, i mörker och regn, och lyssnade på en favoritlista med musik som jag brukar använda på gym, för att hållas i gång och på alerten.

Jag började fundera på hur mycket musiken påverkar oss, på hur tidigt den blir en del av vårt liv. En liten bebis kan redan känna igen musikstycken som hen hört i livmodern.

Det sägs att vissa typer av musik som mamman lyssnar på under graviditeten till och med kan främja utvecklingen av neuronkopplingar i barnets hjärna. Jag har själv sett hur en rastlös liten kille direkt blev alldeles lugn när mamman började trumma – det var det han hade lyssnat på i månader!

Musiken kopplar direkt till våra känslor, vare sig vi är medvetna om det eller inte, och den kan ha ett dramatiskt inflytande på vårt humör och välmående. Jag diskuterade musikens betydelse för människan med en kär vän som gör musikprogram till en radiokanal i England. Hon sa så här:

”Musiken kan betyda vad som helst. Den kan vara något gladlynt och positivt, och få dig att må bättre. Den kan vara lugn och avslappnande och lätta ditt sinnelag. Den kan hjälpa dig att släppa ut frustration över något. Ibland kan den uttrycka något som vi relaterar till, och få oss att känna oss hörda och förstådda.”

Vi var också överens att musiken, särskilt då texterna, kan uttrycka något som vi själva inte kan sätta ord på, och att dela en låt med någon kan betyda mer än alla förklaringar vi kan ge. (Kommer någon ännu ihåg mixtapes, blandband, som man kunde förmedla sina kärleksförklaringar med?)

Och som kristen har jag tidvis funnit det lättare att skicka mina böner till himlen med psalmens eller lovsångens ord än med mina egna. Dessutom kan musiken föra oss till en annan tid och plats, och väcka ljuva minnen av saker vi inte tänkt på i evigheter. Vad skulle dessutom en bra film vara utan ett skickligt valt och komponerat soundtrack?

Jag tror att det skulle få oss att må bättre att oftare medvetet utnyttja denna koppling mellan musiken och sinnestillståndet, i stället för att endast låta musiken bli ett bakgrundsljud.

Känner du dig trött och håglös? Välj dina allra bästa pepplåtar och vrid upp volymen (personliga favoritförslag: Ton i Basil: Hey Mickey eller B-52s: Love Shack). Och dansa gärna till dem också! Är du ledsen? Lyssna till något som påminner dig om goda tider, dina drömmar, eller dina nära och kära. Har du svårt att förklara hur du känner dig? Dela en låt som uttrycker något av det med en god vän. Skrik ut din ilska eller ditt halleluja till en låt som fyller din själ.

Lyssna mer på musik! Lyssna till nya typer av musik, nytt och gammalt, udda och mainstream. Låt dig medföras av ett kalejdoskop av tankar och upplevelser. Och när du fått din musikhunger tillfredsställd – låt dig omfamnas av tystnaden.

